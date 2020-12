Von Sarah Hinney

Heidelberg. Nelly und Benedikt Völker sowie ihre zwei Töchter Lupina und Heidi Coco hat das Coronavirus voll erwischt. Seit bald drei Wochen befindet sich die vierköpfige Familie aus Handschuhsheim in Quarantäne. Nelly Völker hat ihren Humor zwar nicht verloren, aber sie macht dennoch keinen Hehl daraus, dass es ihr selbst 18 Tage nach ihrer Erkrankung noch schlecht geht. "Es geht einfach nicht mehr weg", berichtet die zweifache Mutter, die als Grundschullehrerin an der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftschule in Kirchheim unterrichtet.

Inzwischen sei sie bereits auf dem Weg der Besserung, beteuert sie gleichzeitig. "Am Anfang hatte ich wahnsinnige Gliederschmerzen." Jetzt fühle sie sich nur noch schwach und erschöpft. "Ich räume die Spülmaschine aus und muss mich dann erst einmal hinlegen." Selbst das Tippen auf dem Computer bereitet ihr Mühe. Benedikt Völker ist ebenfalls Lehrer – er unterrichtet an der Johannes-Kepler-Realschule. Nun liegt er seit über zehn Tagen krank im Bett.

Auch die beiden Töchter haben sich angesteckt. "Ihnen ging es nicht ganz so schlecht, und inzwischen können sie auch wieder spielen", sagt Völker. Und weil die beiden Mädchen dabei so kreativ sind, wandte sich ihre Mutter an die RNZ. Die elfjährige Lupina und die achtjährige Heidi haben zu Hause ihren ganz eigenen Weihnachtmarkt gebaut. "Auslöser war der Nikolaus, der kam bei uns in diesem Jahr nämlich vier Mal vorbei", erzählt Nelly Völker lachend. Unter anderem brachte er eine Tüte "Weihnachtsmarkt zum Mitnehmen", also eines der Geschenksets, das "Heidelberg Marketing" seit Anfang Dezember als Ersatz für den echten Weihnachtsmarkt verkauft und das reißenden Absatz findet (die RNZ berichtete).

Der Karton hat die beiden Mädchen inspiriert. "Wir haben im Moment viele Kartons zuhause, weil alle zu schwach zum Aufräumen sind", so Völker. Was sonst in der Papiertonne gelandet wäre, haben die Mädchen nun in ein ganzes Adventsdorf verwandelt und aus jedem Pappkarton eine Bude gebaut, bunt beklebt, beschriftet und reich verziert mit Tannengrün und allem, was sich im Haushalt finden ließ. Denn raus vor die Tür dürfen die Mädchen noch nicht. Im Moment sei auch nicht absehbar, wann das wieder möglich ist, berichtet ihre Mutter. Solange Symptome da sind, darf die Quarantäne nicht beendet werden – symptomfrei ist aus der Familie niemand und alle stellen sich bereits jetzt darauf ein, dass das bis Weihnachten so bleiben könnte.

Überhaupt nicht an die Luft zu können, das zerre an den Nerven, sagt Völker. "Gerade Kinder brauchen eigentlich regelmäßig frische Luft." Als es vergangene Woche schneite, da seien die Mädchen einmal kurz auf die Terrasse gegangen und im Schnee herumgetapst. "Da taten mir auch die Kinder in meiner Klasse unheimlich leid, dass sie nicht raus durften, um im Schnee spielen", erzählt die Grundschullehrerin. Auch diese Kinder befinden sich allesamt in Quarantäne.

Trotzdem bleibt Nelly Völker positiv: "Im Endeffekt ist das, was wir erleben, ja trotzdem noch ein milder Verlauf. Wenn ich mir vorstelle, einer von uns müsste in die Klinik – das wäre schlimm. Deshalb hatte ich auch große Angst, als die Kinder krank wurden und bin froh, dass es ihnen wieder besser geht und sie miteinander spielen können."