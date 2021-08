Heidelberg. (Sm) Besser ging's nicht am Samstag beim "Sommer am Fluss" in Heidelberg. Das Wetter spielte mit, die Bands und DJ's gaben ihr Bestes - entsprechend gut war die Stimmung bei den vielen Gästen an den beiden Hauptbühnen an der Alten Brücke und der Heuscheuer.

Aber auch außerhalb der abgesperrten Bereiche, in denen es keine Nachweispflicht über Impfungen und Tests gab, hielten sich die Menschen am Neckarufer und in den Seitengassen auf. Sie genossen nicht nur die laue Luft, sondern auch das Angebot der umliegenden Gaststätten, oder sie holten sich "was auf die Hand", das sie dann genüsslich auf der Alten Brücke verspeisten. Denn von dort hatte man einen schönen Blick über das gesamte Geschehen und auch ein offenes Ohr für die musikalischen Auftritte, die von Blasmusik am Vormittag über Jazz am Nachmittag bis hin zu Soul und Pop am Abend reichten.

"Sommer am Fluss 2021" - die Fotogalerie









































































An der Heuscheuer fanden überwiegend die jungen Leute ihre Musik. Mehrere DJ's legten dort auf. Techno, Elektro und wummernde Bässe ließen die Fans schon am Nachmittag tanzen. An der Alten Brücke ging es dann erst am Abend beim Konzert von Silke Hauck & Band rund. Und auch die Kinder hatten mit einem bunten Programm ihren Spaß am Krahnenplatz.

Der heutige Sonntag war zwar vom Wetter her gesehen, nicht ganz so optimal. Dennoch ließen sich die Heidelberger und ihre Gäste nicht davon abhalten, den zweiten Tag auch als ihren "Sommertag" anzunehmen. Der bot Musik von Dixieland bis Elektro auf den Bühnen und wieder reichlich gefüllte Fässer und Flaschen an den Ständen.

So konnte "Heidelberg Marketing"-Chef Mathias Schiemer von "einem gelungenen Wochenende" sprechen, das so viele genießen wollten, dass es schon mal Staus vor dem Einlass und den Getränkeständen gab. Schiemer schätzte, das am Samstag 25.000 bis 30.000 Menschen bei "Sommer am Fluss" waren. Der Sonntag war nicht ganz so gut besucht.

Aber davon ließ man sich die gute Laune nicht verderben und hatte in den Warteschlangen sogar nette Gespräche, aus denen man heraushörte, dass alle froh waren, endlich wieder "raus zu kommen", um "endlich wieder ein Stück Normalität" zu genießen. Und dazu gehört in Heidelberg eben auch der beliebte Event "Sommer am Fluss", der 2019 das letzte Mal stattfand.