Heidelberg. (RNZ) Trans-Personen in der Gesellschaft sichtbar machen – das will der "Transgender Day of Visibility", der an diesem Mittwoch, 31. März, gefeiert wird. Zu diesem Anlass hisst die Stadt am Rathaus Flaggen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, inter- und queeren Community.

"Heidelberg will aktiv dazu beitragen, Vorurteile gegenüber Trans-Personen abzubauen. Die Mitgliedschaft im Rainbow Cities Network ist ein Bekenntnis zur Vielfalt geschlechtlicher Identitäten in unserer Stadt, das wir mit den Flaggen sichtbar machen", sagt OB Eckart Würzner.

Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit, betont: "Trans-Personen haben sich in den mit viel Mut und Engagement für ihre gesellschaftliche Sichtbarkeit eingesetzt. Wir als Stadt wollen den Einsatz für Akzeptanz und gleiche Rechte noch stärker zum Querschnittthema machen und prüfen, wie wir städtische Angebote und Dienstleistungen entsprechend anpassen können."