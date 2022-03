Die Mitglieder des Streichorchesters LGT Young Soloists im gläsernen Festivalzentrum im Hof der Neuen Universität. Die Jungtalente treten am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Aula der Neuen Uni auf. Foto: studio visuell

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Nach zwei wegen Corona abgesagten Jahrgängen hat der "Heidelberger Frühling" viel nachzuholen. Noch dazu muss das Jubiläum gefeiert werden: 1997, vor einem Vierteljahrhundert, startete die Erfolgsgeschichte des Musikfestivals. Und so beginnt diesen Samstag ein vierwöchiges Programm der Superlative. Unter dem Motto "Festspiel" gönnen die Macher ihrem Publikum zum 25. Geburtstag 161 Veranstaltungen an 74 verschiedenen Orten. Neben den Hauptspielstätten Neue und Alte Aula der Universität macht das Festival auch im Schloss, im SNP Dome und in vielen Kirchen Station.

So viel herumgekommen wie dieses Jahr ist der "Frühling" noch nie. Denn erstmals gibt es ein Gratis-Festival im Festival: In der Reihe "Restart" spielen 25 junge Musikerinnen und Musiker 68 Konzerte – in allen 15 Heidelberger Stadtteilen. "Mit Restart kehren wir eigentlich zu unserer Grundidee vor 25 Jahren zurück", sagt Intendant Thorsten Schmidt. "Wir haben in den ersten Jahren in der Backstube, in Turnhallen oder auf dem Uniplatz gespielt – haben versucht, Barrieren einzureißen und auf die Menschen zuzugehen." Ein Festival für alle zu sein – das sei seit 1997 der Antrieb des "Frühling".

Dabei freuen Schmidt und sein Team sich besonders, dass sie die Säle zu hundert Prozent vollmachen dürfen. Es gilt bei allen Konzerten die 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht – zumindest bis 2. April, wenn die aktuelle Corona-Landesverordnung endet.

Besonders viel los ist am Eröffnungswochenende. Zu den sechs Konzerten im regulären Programm kommen ganze 13 Gratis-Auftritte (siehe Kasten rechts) hinzu. Das Restart-Programm startet offiziell diesen Samstag um 14 Uhr in der Aula der Neuen Universität mit einem Konzert der Hanke Brothers, dem Ensemble Sozusingen, dem Duo Kartoffelstampfer und mit Nicolae Gutu und Marcus Sundermeyer. Bereits um 13 Uhr ist das Publikum zu einem Sektempfang im Festivalzentrum im Hof der Neuen Universität eingeladen.

Eine Sache ist in diesem Jahr anders: Die Künstlerinnen und Künstler bekommen am Ende der Konzerte keine Blumen mehr. Das dadurch gesparte Geld spendet der "Frühling" für vom Krieg in der Ukraine betroffene Menschen. Es geht an den Heidelberger Spendenfonds "Flucht und Migration" – ein ökumenisches Projekt der Evangelischen und Katholischen Stadtkirche in Heidelberg. Die Mittel fließen in Hilfsprojekte in der Ukraine, aber auch hier in der Stadt. In jeder Spielstätte stehen Spendenboxen bereit – die Festivalmacher rufen das Publikum auf, sich ebenfalls zu beteiligen.

Hintergrund Von Matthias Roth Heidelberg. Man muss nicht tief graben, um sich in der Geschichte zu verirren. Erinnerungen sind bekanntermaßen flüchtig. Exakt zu datieren, wann das Musikfestival Heidelberger Frühling tatsächlich geboren wurde, fällt heute schon einigermaßen schwer, auch wenn viele das selbst miterlebt haben. Tatsache ist, dass der Name erstmals 1997 über einer Veranstaltungsreihe zu lesen stand: Gefeiert wurde unter dem Titel "Heidelberger Frühling" damals ein Fest zum 100. Todestag von Johannes Brahms. Es umfasste rund 50 Veranstaltungen und wurde überwiegend von Heidelberger Musikschaffenden unter der Federführung des Philharmonischen Orchesters und des damaligen Generalmusikdirektors Thomas Kalb gestaltet. Die Sinfoniker unter Thomas Fey war ebenso beteiligt wie die Frankfurter Singakademie und das Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Zum Abschluss gab’s Walzer auf dem Universitätsplatz. Die hiesigen Chöre, die Musik- und Kunstfreunde, das "Gegenwelten"-Festival, ja selbst das Karlstorkino und der Kunstverein waren ins Programm integriert, das wenige internationale Stars wie Rudolf Buchbinder, Thomas Zehetmair oder Sheila Arnold als Solisten bereicherten. Die meisten Mitwirkenden kamen aber aus dem städtischen Orchester, aus dem Theater, aus den Kantoreien der Stadt oder der Musikhochschule Mannheim: Die Sopranistinnen Brigitte Geller, Stella Doufexis und Ruth Ziesak, die Pianisten Ulrich Eisenlohr oder Philipp Vandré, der Cellist Reimund Korupp und die Baritone Andreas Schmidt und Werner-Volker Meyer engagierten sich für dieses Festival. Der Musikwissenschaftler Ludwig Finscher sprach über Johannes Brahms, der 1875 eine lange Sommerfrische in Ziegelhausen genossen hatte. Aber die Idee zu einem solchen Festival war bereits im Vorjahr aufgekommen, im Jahr der 800-Jahr-Feier der Stadt. Schon 1996 gab es eine bunt gemischte, kulturelle Veranstaltungsreihe unter dem Titel "Frühling". Dieser wurde wohl als Gegenpol zum Heidelberger Herbst gedacht und diente damals nur als große Klammer für die vielen unterschiedlichen Aktivitäten. Das Philharmonische Orchester unter GMD Kalb trug dazu eine eintägige "Zeitreise" durch mindestens 500 Jahre Heidelberger Musikgeschichte bei. Die Konzerte fanden an den unterschiedlichsten Orten statt, vom Schloss bis zur Stadthalle, vom Kurpfälzischen Museum bis zum Wolfsbrunnen – wo plötzlich einsetzender Regen einen im Freien stehenden Flügel gefährdete, der unter Teilnahme des Publikums in den Saal gerettet werden musste. Aber die Sache war ein riesiger Erfolg. Thorsten Schmidt, der spätere Intendant des "Frühlings", kam damals gerade aus Frankfurt nach Heidelberg und hatte Blut geleckt an der Festival-Idee. Die musikalische Festivallandschaft Heidelbergs war bis dahin dünn gesät. Am langlebigsten hatte sich das "Gegenwelten"-Festival für (Neue) Musik von Frauen seit 1985 behauptet, daneben gab es einige Jahre die Mozart-Wochen der Heidelberger Sinfoniker, regelmäßige Kirchenmusiktage der Hochschule für Kirchenmusik und sporadische Bach-Festwochen sowie das ganztägige Bach-Event in Heiliggeistkirche zum Geburtstag des Thomaskantors (seit 1985). In diesem Kontext war die Idee, ein neues, auf vier bis sechs Wochen angelegtes Festival zu installieren, schon eine ganz andere Hausnummer. Und ein Wagnis. Die Idee wurde unter Thorsten Schmidt und einem sehr kleinen Team schließlich unabhängig vom Philharmonischen Orchester weiter entwickelt. Neu war dabei die Aufgabe, die Deckung von Honorar- und Mietkosten mit Sponsoren und Eintrittsgeldern zu finanzieren, während die Stadt die "Sachkosten" fürs Personal übernahm. "Ohne HeidelbergCement und den eigentlichen Vater des ,Frühlings‘, Norbert Fritz, damals Marketingchef des Unternehmens, hätte der ,Frühling’ vermutlich keine Chance gehabt", bekannte Schmidt einmal im RNZ-Interview. Das Modell der Dreiteilung der Kosten zwischen Stadt, Sponsoren und Eigenerwirtschaftung gab dem Festival Flexibilität in der Programmgestaltung, aber auch eine große Portion Selbstverantwortung. Der Heidelberger Frühling hat viele Väter und Mütter und ruht auf zahlreichen Schultern. Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg war das Konzept, Künstler früh zu binden, indem man ihnen die Möglichkeit bot, sich an mehreren Tagen mit eigenen Programmideen zu präsentieren. Denn ausübende Musiker, das hatte sich damals rumgesprochen, waren es oft leid, jeden Abend woanders zu spielen, mit oft unterschiedlichem Programm und nach Veranstalter-Gusto: "Hammerklavierscheinsonate hatten wir gerade, könnten Sie nicht die ,Mondscheinsonate‘ spielen?" Schmidt, der anfangs keine riesigen Honorare zahlen konnte, begriff, dass dies eine Chance sein könnte. Das Format "Meisterkurs" (Christa Ludwig, 1998) war zwar unter Studierenden beliebt, aber ein Auslaufmodell, selbst wenn man es dem Publikum öffnete. Man lud stattdessen einen "Artist in Residence" ein, eigene Ideen zu realisieren. Der Klarinettist und Komponist Jörg Widmann begann damit 2004. Das Minguet-Quartett brachte 2005 die Idee des Streichquartettfests ein, das schnell zum Publikumsliebling avancierte: Das Konzept, Raum zu bieten für junge und reife Ensembles, die sich zwischen den Tourneen austauschen (und das Publikum daran teilnehmen zu lassen), wurde in ganz Deutschland kopiert. Ab 2012 musste das Streichquartettfest, da es innerhalb des "Frühlings" zu raum- und zeitgreifend geworden war, ausgegliedert werden. Seitdem findet es als eigenständiges Festival im Januar statt. Starbariton Thomas Hampson, der 2004 seinen ersten Liederabend in Heidelberg gab und sich sofort in diese Stadt verliebte, griff diese Idee auf und dachte über ein ähnliches "Festival im Festival" nach: 200 Jahre nach Erscheinen des "Wunderhorns" veranstaltete der "Frühling" 2006 ein Symposium unter seiner Leitung zur hier entstandenen Liedersammlung. Das führte zur "Lied Akademie", die im "Lied Zentrum" (Gründung 2016) mündete. Die Liste der Interpreten, die beim "Frühling" auftraten, ist lang, aber sie ist nicht der Kern des Ganzen. Junge Künstler, denen man hier ihre erste Chance bot, entwickelten sich bald zu Weltstars. Der Pianist Igor Levit sagt heute, dass dieses Festival überhaupt der Startschuss für ihn war: Hier durfte er große Werke (Goldberg-Variationen, Eroica-Variationen, die Variationen über "The people united will never be defeated" von Frederic Rzewski) spielen, bevor er sich überhaupt sicher war, das öffentlich präsentieren zu können. Später erschienen sie alle als CD und wurden international ausgezeichnet. Levit, ein Sonderfall in der klassischen Musikszene, da er sich dem Mainstream konsequent verweigert, konnte hier eigentlich immer machen, was er wollte – und das Heidelberger Publikum folgte ihm. Auch wenn er spät nachts auf die Idee kam, "spontan" Beethovens monströse "Hammerklaviersonate" zu spielen, im engen Frauenbad, wo das Publikum auf unbequemen Pappwürfeln sitzen musste: Es gab Standing Ovations um Mitternacht! Sowas bleibt im Gedächtnis und zählt zu meinen persönlichen Highlights der ersten 25 Jahre. Aber das ist natürlich völlig subjektiv. Jeder Konzertbesucher wird seinen eigenen Liebling haben. Berührend waren viele Veranstaltungen, etwa Brittens "War Requiem" 1999, als die Nato gerade Luftangriffe im Kosovo flog: Der jetzige Krieg in der Ukraine ist ja mitnichten der erste in Europa nach 1945, auch wenn die Art des Überfalls seit 1939 keine Parallele hat. Der Heidelberger Frühling, der aktuelle Themen immer aufgegriffen hat, wird auch dazu sicher Stellung nehmen: Schon die eingeladenen Künstler garantieren das.

Hintergrund Von Sebastian Riemer Thorsten Schmidt, 59, kommt glattrasiert und im Anzug mit Einstecktuch zur Pressekonferenz. Igor Levit, 35, trägt Vollbart, Pullover und eine Art Jogginghose. Die beiden äußerlich so unterschiedlichen Männer teilen sich ab sofort die künstlerische Leitung des "Heidelberger Frühling". Schmidt bleibt zwar alleiniger Intendant des klassischen Musikfestivals – holt sich mit Levit aber einen der weltbesten Pianisten als Co-Künstlerischen Leiter an die Seite. Die Zusammenarbeit ist zunächst für fünf Jahre vereinbart. "Das ist ein bewegender Moment für mich, denn er läutet eine neue Ära ein", sagt Schmidt bei der offiziellen Bekanntgabe des neuen Führungsduos am Dienstag im Europäischen Hof. "Für uns ist es ein großer Glücksfall, dass Igor Levit diese Rolle einnimmt." Der Pianist kommt seit 2011 regelmäßig nach Heidelberg zum "Frühling", hat sich immer stärker ans Festival gebunden – etwa als Künstlerischer Leiter der Kammermusik Akademie und als Kurator des Schwerpunkts "Standpunkte". Als Intendant sehe er es als seine Aufgabe, so Schmidt, "strategische Weichenstellungen" vorzunehmen – daher die Entscheidung für die neue Doppelspitze. "Wir wollen damit noch stärker in den Dialog der Generationen treten. Denn Igor Levit bringt Erfahrungen und Perspektiven auf diese Welt mit, die sich von meinen unterscheiden." Zugleich stehe Levit wie kaum ein anderer Künstler für die Vision des "Frühlings" als Raum für Diskurs und Treffpunkt für neue Ideen – mit dem Menschen immer im Mittelpunkt. "Nun offiziell in die Frühling-Wohnungsgemeinschaft einzuziehen, macht mich überaus glücklich", sagte Levit bei der Pressekonferenz. Er verdanke dem Festival einen Gutteil seines künstlerischen Selbstverständnisses. "Ich habe hier so viel gelernt, Freiräume bekommen und mich immer aufgehoben gefühlt – als Künstler und als Mensch", so der 35-Jährige. Dieses Gefühl und diese Chancen wolle er nun in seiner neuen Rolle anderen jungen Musikerinnen und Musikern geben. Levit ist ein politischer Kopf, der gut zum debattenstarken "Frühling" passt. Manchen ist er gar nicht so sehr als Pianist bekannt, sondern mehr als Aktivist, der auf Twitter und in Interviews häufig Stellung bezieht. Levit kämpft gegen Antisemitismus, die Ausgrenzung Geflüchteter oder die AfD – und äußert sich unmissverständlich über Putins Angriffskrieg in der Ukraine (siehe Artikel links). Nach Heidelberg ziehen wird der Wahl-Berliner Levit für seinen neuen Job nicht. Bei der Pressekonferenz kündigt er aber vollen Einsatz an: "Ich versichere Ihnen: Ich mache keine halben Sachen." Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner, der gemeinsam mit den Festivalsponsoren Uwe Schroeder-Wildberg (MLP) und Dominik von Achten (HeidelbergCement) bei der Pressekonferenz dabei war, lobte die Einrichtung der Doppelspitze als "wesentlichen Schritt für die Zukunft des Festivals". Schmidt leite damit einen zukunftsweisenden Generationenübergang ein. Für den Intendanten, der den " Frühling" 1997 mit erfunden und seither zu einem europaweit renommierten Festival entwickelt hat, ist die Verpflichtung Levits auch Ausdruck seiner persönlichen Haltung: "Mir ist wichtig, das, was wir aufgebaut haben, früh für die Zukunft auszurichten." Dazu gehöre, die jüngere Generation rechtzeitig einzubinden, so Schmidt. Denn der 59-Jährige will nicht irgendwann aus dem Intendantenbüro herausgetragen werden müssen: "Ich habe schon sehr früh für mich entschieden, dass mir das nicht eines Tages passieren wird." Doch dieser Zeitpunkt ist noch weit entfernt. Jetzt steht erst einmal das große Jubiläumsfestival an. Der diesjährige "Frühling" beginnt in zehn Tagen, feiert ab 26. März sein 25-jähriges Bestehen. Nach zwei wegen Corona abgesagten Jahrgängen wird es ein ganz besonderes Festival: Weil die Stadthalle renoviert wird, gibt es viele neue Spielorte zu erleben. Neben dem normalen Festivalprogramm gibt es mit der Reihe "Restart" ein zusätzliches Gratis-Programm in allen 15 Heidelberger Stadtteilen. Insgesamt stehen binnen vier Wochen 188 Veranstaltungen an. Info: Festivalprogramm und Tickets unter www.heidelberger-fruehling.de.

