Von Stéphane Lejeune

Heidelberg. Er hielt sich für einen waschechten Amerikaner, ist aber in Heidelberg geboren. Erst letztes Jahr fand Daniel Carroll in einer Schublade Adoptionspapiere, auf denen sein Geburtsort und der Name seiner leiblichen Mutter vermerkt sind und ein anderer Vorname. Der 62-jährige Ingenieur im Ruhestand, der in Elizabethtown, Kentucky, aufgewachsen ist und noch heute dort lebt, hieß ursprünglich Bernd Max Günter. Unter den Hinterlassenschaften seiner verstorbenen Eltern fand er die Papiere, die ihn nun zur Suche nach seinen Wurzeln veranlassten.

Carrolls Familie hatte ihm die Herkunft verschwiegen. "Ich erinnere mich, dass meine Mutter im Streit gesagt hat: ,Ich bin froh, dass du nur adoptiert bist’, aber als ich später nachfragte, hat sie alles verneint." Danach hatte er über diesen verbalen Ausrutscher nicht mehr nachgedacht - bis er den überraschenden Fund machte. Für die Verschwiegenheit seiner Eltern hat Carroll aber Verständnis. "Das war eine andere Zeit, wahrscheinlich war ich ein uneheliches Kind. Das ist heutzutage kein so großes Problem mehr. Es hatte wahrscheinlich kulturelle Gründe."

Seine Mutter ist laut den Adoptionsdokumenten die Hausgehilfin Hertha-Renata Hopfenzitz, die ihn als 19-Jährige zur Welt brachte und zwei Jahre später zur Adoption freigab. Er vermutet, dass sie danach geheiratet und einen anderen Nachnamen angenommen hat, hofft aber dennoch, dass sich jemand an sie erinnert. "Das wird für manche ein Schock sein, wenn sie das herausfinden", glaubt Carroll.

Für seine Suche hat der 62-Jährige drei Wochen eingeplant, seine ersten Anlaufstellen Wiesbaden und Mannheim führten ihn dann nach Heidelberg, wo er beim Bürgeramt und der Polizei um Informationen bat - jedoch ohne Erfolg.

Seine Herkunft in Heidelberg gehört zu den Fragen, die er noch zu Lebzeiten klären möchte. Vor drei Jahren hatte Carroll eine Krebsdiagnose, man gab ihm noch sechs Monate. "Da war ein Tumor von der Größe eines Golfballs", so Carroll. Eine Niere wurde ihm entnommen, seitdem verläuft eine dicke Narbe über seinen Bauch. Er ist wieder gesund, hat aber noch eine lange Liste von Dingen, die er nicht unerledigt lassen möchte. "Mir geht es gut, ich habe in Kentucky vier Kinder, mein Haus, mein Motorrad, meine zwei Boote. Ich weiß nur nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Bei ihnen ist das so viel", sagt er zum Reporter. Carroll breitet die Arme aus, schrittweise führt er seine Hände zusammen. "Bei mir ist das nur noch so viel oder so viel."

Info: Daniel Carroll ist noch bis zum 7. August in Heidelberg, Hinweise nimmt er aber auch danach entgegen: danielbcarroll@windstream.net.