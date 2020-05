In der DRK-Verkaufstelle in der Siemensstraße gibt es ab morgen wieder Kleidung und vieles mehr zum kleinen Preis. Foto: Hentschel

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Idee ist anziehend: Die einen brauchen Platz im Kleiderschrank, die anderen brauchen gut erhaltene Kleidung. Also wandert ein Teil der Klamotten in Altkleidercontainer der karitativen Organisationen oder in den Second-Hand-Laden um die Ecke. Es könnte eine direkte Folge der Corona-Pandemie sein, dass man sich zu Hause für das Aussortieren mehr Zeit nehmen konnte. Ausgedientes ist also keine Mangelware und bekommt ein zweites Leben. Zu Besuch an zwei Orten, an denen der Handel mit Second-Hand-Ware zurzeit zu unterschiedlichen Erlebnissen führt.

Am morgigen Mittwoch wird der Kleidershop "Jacke wie Hose" des DRK-Kreisverbandes Rhein-Neckar/Heidelberg wieder offiziell eröffnet. Auf 250 Quadratmetern warten dort Spenden der Bevölkerung auf neue Kunden – zu Kleinstpreisen. Kleidung für Männer, Frauen und Kinder, dazu Spielsachen, Schuhe, Schmuck, Hausrat und Bücher. Vor der "Corona-Schließung" kamen laut Ulrike Frank, Leiterin der Einrichtung, an die 200 Kunden pro Tag. Und die Lagerhalle mit weiteren 250 Quadratmetern Fläche beherbergt viel Nachschub, weil in den vergangenen Wochen nichts verkauft wurde. Inzwischen sortierten viele fleißige Hände das Sortiment um: Wintersachen weg, her mit den Frühlingsklamotten!

Vergangene Woche wagten Ulrike Frank, Hans-Jürgen Florenz, der Leiter der Sozialen Dienste, Kollege Christian Niesen und einige Ehrenamtliche einen Probelauf, um sich vor Ort mit den neuen Hygiene-Regeln für Geschäfte vertraut zu machen. "Wir wollten üben, bevor der große Andrang kommt", erklärt Florenz. Tatsächlich hatte sich allerdings der Probetag der Kleiderkammer längst herumgesprochen, und im Hof in der Siemensstraße standen die Kunden in der Schlange. "Wir haben in den letzten Wochen viele Anrufe bekommen, wann es wieder losgeht. Es sind Menschen darunter, die auf günstige Kleidung angewiesen sind", weiß Daniela Doering, die seit vier Jahren ehrenamtlich hilft. Und auch die Spender seien ja ungeduldig geworden. Vor dem verschlossenen Hoftor hätten sich Kartons gestapelt, die acht DRK-Altkleidercontainer in der Stadt seien übergelaufen. "Wir mussten statt einmal pro Woche dreimal leeren", sagt Niesen. Er und Florenz schauen zuversichtlich auf den Neustart: "Die Leute brauchen unser Angebot."

Eine andere Erfahrung bei Lieselotte Schmitt: Bei ihr wird auf Individualität gesetzt. "Mode-Hypes" findet man weniger in dem kleinen Eckladen "Second Chance-Mode", versteckt in der Mittelbadgasse in der Altstadt. 25 Quadratmeter hat die Kundin für die Suche nach "Schätzen", ein recht kleiner Umschlagplatz. Eher Außergewöhnliches und Witziges gibt es hier, mal hochwertig in der Qualität, auch alltagstauglich, aber keine Billigware. Schmitt betreibt ihr Geschäft seit rund 20 Jahren. Die Waren kommen fast nur von einem ausgesuchten Verkäuferstamm. "Ich kaufe, was ich direkt brauche. Es sind circa 30 Leute, die ich alle kenne." Das sei gut in Corona-Zeiten, meint sie.

Trotzdem ist der Ladenbetreiberin zurzeit etwas mulmig zumute beim Weiterverkauf. Vergangene Woche hatte sie zunächst nur an "Versuchstagen" wieder geöffnet. Der Verkauf sei zögerlich gestartet. "Die Leute sind unsicher, ob sie jetzt Kleidung aus zweiter Hand kaufen wollen", meint Schmitt. Sie wird "ganz langsam" den Neustart angehen.

Info: Eröffnung der DRK-Kleiderkammer, Siemensstraße 36, am Mittwoch, 20. Mai, von 13 bis 17 Uhr.