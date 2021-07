Von Denis Schnur

Heidelberg. Etwa drei von vier Studierenden der Pädagogischen Hochschule (PH) sind bereits gegen Corona geimpft oder werden es in den nächsten Tagen – eine Quote, die deutlich über dem Landesschnitt liegt. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage, die die Bildungsuniversität unter ihren Studierenden durchgeführt hat. An der anonymen Befragung nahmen zwischen 2. und 12. Juli 2446 Personen teil – über die Hälfte der 4875 Immatrikulierten. Davon gaben 76,2 Prozent an, dass sie bereits mindestens einmal geimpft wurden oder einen Termin haben.

Damit liegt die Impfquote unter den PH-Studierenden offenbar deutlich höher als im Rest des Landes. Laut Sozialministerium waren am 11. Juli landesweit 55,5 Prozent mindestens einmal geimpft, in Heidelberg 61,5 Prozent. Die Differenz dürfe man jedoch nicht überbewerten, betont PH-Rektor Hans-Werner Huneke: "Unsere Studierenden sind ja alle im impffähigen Alter." Die Landes- und Stadtquote beziehen sich dagegen auf die Gesamtbevölkerung inklusive Minderjähriger.

Außerdem könne man eine statistische Verzerrung nicht ausschließen: "Der Verdacht liegt nahe, dass vor allem die bei der Umfrage mitgemacht haben, die etwas organisierter sind – und auch schon einen Impftermin haben." Das sei jedoch ein schwacher Effekt: "Wir können schon sagen, dass grob drei Viertel unserer Studierenden jetzt oder sehr bald geimpft sind." Das erklärt wohl auch, warum bei einer Impfaktion in der Hochschule am Montag nur 60 Impflinge erschienen.

Jedoch zeigt die Umfrage auch, dass es unter den Studierenden Vorbehalte gegen die Immunisierung gibt. Von den 23 Prozent, die angaben, noch keinen Termin haben zu haben, sagte mehr als die Hälfte, dass sie sich nicht impfen lassen wolle oder könne. "Und wie mir die Impfärztin mitteilte, ist die Zahl der Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sehr gering." Demnach wolle etwa ein Achtel der Studierenden einfach nicht. "Das treibt uns natürlich um, da will ich auch als Rektor noch mal an alle appellieren. Denn nur, wenn möglichst viele Menschen geimpft sind, können wir wieder in eine Art ,Normalbetrieb’ zurück."

Huneke geht jedoch nicht davon aus, dass es in der PH bereits zum Wintersemester, das im Oktober startet, wieder aussieht wie vor der Pandemie. "Das wird sicher wieder ein gemischtes Semester", prophezeit er. Heißt: Ein Teil der Veranstaltungen wird vor Ort stattfinden, ein anderer digital. Wie das Verhältnis sein wird, ist noch offen: "Wir wollen so viel Präsenz, wie verantwortbar ist." Noch könne man jedoch nicht abschätzen, wie die rechtliche und die Infektionslage im Herbst aussehen werden.

Sollten die Regelungen jedoch bleiben, wie sie sind – Maskenpflicht, "3G" sowie 1,5 Meter Abstand –, könne man einen Großteil der Lehre in Präsenz anbieten. "Wir haben derzeit 1250 Veranstaltungen. Etwa die Hälfte könnte vor Ort stattfinden. Aber das ist eine sehr vage Schätzung." Natürlich würde sich Huneke wünschen, dass die Bedingungen einfacher wären: "Wie für alle Bildungseinrichtungen ist das Abstandsgebot ein Problem für uns. Aber wenn es epidemiologisch erforderlich ist, halten wir uns natürlich dran. Unsere Studierenden müssen sich ja auch sicher fühlen."

Auch jetzt nutzt die PH nicht den kompletten Spielraum der Corona-Verordnung aus. Derzeit findet rund ein Achtel der Lehrveranstaltungen in Präsenz statt – vor allem Fachdidaktik, Kunst, Sport und Laborfächer. Die Lockerungen der letzten Wochen würden eigentlich mehr erlauben. "Wir haben das mit den Studierenden diskutiert – in vielen Fällen wollen die noch nicht zurück in die Präsenz", so Huneke. Denn die Menschen hätten sich auf die Situation eingerichtet und etwa kein Zimmer in Heidelberg oder einen zusätzlichen Job. "Einer meiner Studenten besucht zwei Veranstaltungen parallel. Eine zeichnet er auf und schaut sie später nach. Das geht nur digital."

Diese Vorteile der Online-Lehre will man auch in Zukunft nutzen – quasi das Beste aus beiden Welten. "Aber was das genau ist, müssen wir noch herausfinden." Denn wie wichtig der persönliche Austausch sei, habe die Pandemie deutlich gezeigt. "Wir bleiben eine Präsenzhochschule", betont Huneke daher deutlich. Doch ein Zurück zum Vor-Pandemie-Betrieb sei eben auch nicht mehr möglich: "Die Normalität nach Corona wird anders sein als die Normalität vor Corona."