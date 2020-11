Von Joris Ufer

Heidelberg. Ein Unternehmen zu gründen und etwas Neues aufzubauen, ist immer ein Risiko. Das gilt umso mehr während einer Pandemie, deretwegen sich viele um ihre Existenz sorgen. Drei Studenten aus Heidelberg haben sich davon nicht abschrecken lassen und entwickeln dennoch ihre eigenen Projekte und Start-ups. Dass sie dabei auch Rückschritte machen und manches scheitert, stört sie wenig.

"Wir haben keinen Euro verdient, aber viele Erfahrungen gesammelt", erzählt der 24-jährige Jonathan Hege, der gerade im Begriff ist, seinen Physik-Master abzuschließen. Gemeinsam mit dem Geografiestudenten Tim Schneider und dem Informatikstudenten Clemens Glomb gründete er Ende 2019 "Ecoralis". "Wir wollten Unternehmen helfen, wirklich grün zu werden und nicht nur ein grünes Image zu bekommen", führt Hege aus. Kennengelernt haben sich die drei bei "GalileiConsult", einem Verein für studentische Unternehmensberatung. Als Kunden für ihre Umweltberatung hätten sie sich zunächst auf die Hotellerie fokussiert. "Dann wurde es März und die Kunden, die wir in dem Bereich hatten, bekamen andere Probleme", berichtet er. "Ecoralis" mussten sie schließlich ruhen lassen.

Doch die Mitglieder des Trios haben nicht nur ein Eisen im Feuer. Angesichts der schleppenden Digitalisierung an Schulen hatte der Informatiker Clemens Glomb eine Idee. Er gründete das Start-up "Tutortab", um mithilfe geschulter Lehramtsstudierender Digitalisierungskonzepte zu entwickeln. "Aktuell versuchen wir, das alles zu standardisieren", erzählt Glomb. "Wir entwickeln zusammen mit den Lehrern Konzepte, damit diese an vielen Schulen einheitlich anwendbar werden." Dabei sei ihnen vor allem das Feedback der Lehrkräfte wichtig. Die aktuellen Probleme sieht der Informatiker zum einen in der Finanzierung, aber auch in den Vorkenntnissen der Lehrer. Deshalb böten sie Einzel- und Gruppenschulungen an, um auch bei Älteren die Distanz zur Technik abzubauen.

Ein weiteres Projekt liegt derzeit in den Händen von Tim Schneider. Neben dem Studium ist seine große Leidenschaft der Sport. Deshalb entwickelt er zurzeit für "GalileiConsult" eine Schulung für den Heimsport namens "How to stay fit in an office job". Das hat auch mit den vielen Menschen zu tun, die momentan im Homeoffice arbeiten. "Es geht darum, dass die Menschen zuhause sitzen und sich nicht genug bewegen", sagt er. Momentan stecke er viel Arbeit und Zeit in die Planungsphase. Auf Dauer könne er sich aber auch vorstellen, das Konzept gegebenenfalls größer aufzuziehen und zu vermarkten.

In den letzten Jahren haben die drei Studenten viel Zeit in ihre Projekte gesteckt. "Man muss vor allem bereit sein, das zu wollen", erzählt Jonathan Hege. Weil sie neben dem Studium tagsüber kaum Termine gefunden hätten, seien sie einmal die Woche gegen 6 Uhr aufgestanden, um noch vor ihren Vorlesungen zu arbeiten. Während der Pandemie lief das dann digital ab. Auch wenn "Ecoralis" vorerst auf Eis liegt, bereuen sie es nicht. Sie hätten viel Spaß gehabt und seien dankbar für die Erfahrung. Tim Schneider bringt es mit einem Appell auf den Punkt: "Gründen ist cool. Macht das!"