Heidelberg. (RNZ) Gonzalo Rodríguez de Tejeda hat im Kunsthandel ein Vermögen gemacht. Nun verbringt er seinen Lebensabend in Venedig. Was kommt dann? Soll die rigide Familie, die mit seinem freizügigen Lebenswandel noch nie einverstanden war, seine Schätze erben? Oder wer ist am Ende der Auserwählte? Brunettis Schwiegervater fürchtet, seinem Freund Gonzalo könne Übles zustoßen. Der Commissario soll helfen - und verläuft sich beinahe in den Abgründen des menschlichen Herzens.

Autorin Donna Leon liest am heutigen Montag, 20 Uhr, in der Alten Aula der Universität (Universitätsplatze), aus ihrem Roman "Ein Sohn ist uns gegeben". Der Eintritt kostet 15, ermäßigt zwölf Euro.

Hinweis: In der Printausgabe wurde falsch gemeldet, die Lesung sei im Deutsch-Amerikanischen Institut.