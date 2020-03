Von Denis Schnur

Heidelberg. Von der Corona-Pandemie bleibt auch das Ankunftszentrum für Geflüchtete in Patrick-Henry-Village nicht verschont – auch wenn die Zahl der Infizierten bisher vergleichsweise niedrig ist. Denn wie das Innenministerium am Freitag auf RNZ-Anfrage berichtete, sind derzeit drei Corona-Erkrankte in PHV in einem isolierten Gebäude untergebracht. Von den sieben Fällen, von denen man noch am Montag ausgegangen sei, hätten sich sechs als Fehlalarm herausgestellt, so ein Sprecher des Ministeriums. Denn derzeit werden alle Neuankömmlinge mit einem Schnelltest überprüft – und der schlägt offenbar sehr schnell an. Erst danach wird eine vertiefte Untersuchung gemacht. Am Freitag sind jedoch zwei neue Fälle hinzugekommen.

Doch nicht nur die Bewohner, auch die Mitarbeiter sind vom Virus betroffen. Zwar haben sich bisher wohl weder Mitarbeiter des Landes, welches das Ankunftszentrum betreibt, noch des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), das eine Außenstelle vor Ort hat, angesteckt. Doch zumindest beim Bamf ist klar: Sie sind trotzdem tief frustriert. Wie die RNZ von Bamf-Mitarbeitern erfuhr, kommt mittlerweile nur noch ein Teil von ihnen zur Arbeit. Einerseits weil die Führungsetage und Mitarbeiter über 50 Jahre ins Home Office geschickt worden seien – und andererseits, weil sie fürchteten, sie könnten sich anstecken.

Denn erst am Freitag hat das Bamf die persönlichen Anhörungen ausgesetzt. Davor mussten sich die Entscheider des Bamf meist über Stunden mit Asylbewerbern und Dolmetschern in Räumen aufhalten, in denen ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht einzuhalten sei. In einem internen Schreiben bezeichnete der Gesamtpersonalrat des Bamf das als "Wahnsinn", der sofort gestoppt werden müsse – eine Forderung, der die Führung kurz danach nachkam. Doch nicht nur von der Führung des Bundesamtes in Nürnberg, auch vor Ort fühlen sich die Mitarbeiter im Stich gelassen. So teile ihnen die Zentrumsleitung keine aktuellen Fallzahlen mit – und unterrichte sie nicht über Maßnahmen, die die Infektion eindämmen sollen.

Dabei geschieht in diesem Bereich derzeit einiges. Da in großen Zentren mit vielen Bewohnern die Ansteckungsgefahr höher ist, arbeitet das Innenministerium des Landes daran, die Belegungszahl in PHV zu senken: Waren vor wenigen Wochen noch rund 1300 Menschen dort untergebracht, sind es laut dem Sprecher des Ministeriums aktuell nur noch 1000 – Tendenz sinkend. Das führe auch dazu, dass man weniger Shuttle-Busse in die Innenstadt einsetzen könne. Überlegungen, das Ankunftszentrum vorübergehend komplett von der Außenwelt abzuschirmen, gebe es jedoch nicht.

Dass – trotz der geringeren Belegungszahlen – die Arbeit im Ankunftszentrum gerade besonders schwierig ist, ist auch in Stuttgart angekommen. Innenminister Thomas Strobl betont deshalb gegenüber der RNZ: "Mein Dank gilt allen Haupt- und Ehrenamtlichen, die in der Erstaufnahme von Flüchtlingen tätig sind. Ich weiß, dass sie in dieser Zeit über sich hinaus wachsen, und sehr, sehr viel leisten. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir Corona-Infektionen in Erstaufnahmeeinrichtungen identifizieren und isolieren können, um eine mögliche Ausbreitung zu unterbinden."

Update: Freitag, 20. März 2020, 21 Uhr

Heidelberg. (dns) Fünf weitere Covid-19-Fälle im Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village (PHV) meldete das Innenministerium am Freitagnachmittag. Insgesamt sind dort jetzt sechs Menschen betroffen – womit die Gesamtzahl für Heidelberg bei 19 liegt. Die fünf neuen Fälle, die alle am Donnerstag in Heidelberg ankamen, wurden innerhalb des Zentrums in ein Quarantäne-Gebäude gebracht. "Die Fälle zeigen deutlich, wie notwendig es ist, alle neu ankommenden Flüchtlinge auf das Coronavirus zu untersuchen. Deshalb haben wir bereits vor Tagen flächendeckend mit den entsprechenden Untersuchungen begonnen", so Innenminister Thomas Strobl.

Zwar gehe man nicht davon aus, dass Geflüchtete eine besonders gefährdete Gruppe bildeten, so ein Sprecher des Ministeriums. Sie seien von der allgemeinen Verbreitung des Virus jedoch natürlich auch betroffen. In PHV lebten zudem relativ viele Menschen miteinander. "Deshalb ist es so wichtig, alle Neuankömmlinge zu isolieren, bis das Testergebnis vorliegt." Bis dahin stünden sie nur in Kontakt mit den Menschen, die am gleichen Tag angekommen sind. Auch eine Verlegung in Kommunen finde nur statt, wenn sichergestellt sei, dass keine Erkrankung vorliege.

Stand: Freitag, 13. März 2020, 21 Uhr