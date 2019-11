Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Sie sind 20, 23 und 24 Jahre alt und sie wollen die Heidelberger Klubkultur diverser machen: Nadine Tress, Sofia Leser, Marie Sauter und Paula Theiss haben das DJ-Kollektiv "Zena" gegründet. Ihr Ziel: Frauen, queere und Transgender-Personen vor und hinter den Plattentellern fördern und stärken.

Für sie alle war das Auflegen zunächst mehr oder weniger nur ein Hobby. Später haben sie vor Freunden gespielt oder auf kleineren Partys. "Irgendwann merkt man, wie mit einem umgegangen wird", sagt Theiss. Wenn man als Frau irgendwo auflege, falle man zwangsläufig auf, sagt sie. "Viele trauen das einem auf den ersten Blick nicht zu." Gleichberechtigung in der Musikszene - das gebe es nicht, sagt Tress. Noch immer sei die Szene von Männern dominiert. Generell fehle es an weiblichen Vorbildern. "Wenn man als Frau, Transgender oder queere Person auflegen will, sind die Hürden größer", sagt Tress. Häufig werde man nur in bestimmten Kategorien bewertet.

Um solche Kategorien aufzulösen, um Hürden einzureißen, haben Tress und ihre drei Freundinnen sich vor wenigen Monaten zusammengetan. Die Idee: Ein Kollektiv, das anderen als Plattform dient, ihrer Leidenschaft nachzugehen, sich zu vernetzen - und zu entfalten. "Wir wollen anderen Mut machen", sagt Sauter. "Wer Musik macht und auflegt, sollte nicht auf sein Geschlecht oder sein Aussehen reduziert werden, sondern allein auf seine Musik und seine Kompetenz", sagt Leser.

Geht es nach den vier Frauen, dann spielt das Geschlecht in der DJ-Welt künftig keine Rolle mehr. "Der Idealzustand wäre, wenn es irgendwann niemanden mehr interessieren würde, wer da auflegt", sagt Tress. Sie selbst wollen mit ihrem Kollektiv zwar keine Männer ausgrenzen, aber eben auch nicht bewusst ansprechen, wie Theiss erklärt: "Wir sehen unsere Arbeit als notwendigen Zwischenschritt auf dem Weg zum Idealzustand." Heidelberg ist für die vier Frauen der perfekte Ort, um sich auf diesen Weg zu machen. "Es ist schön, dass es hier nicht so riesig ist", sagt Tress. Die Hürden seien nicht so groß wie in anderen Städten. Man habe mehr Möglichkeiten, sich auszutauschen und zu vernetzten, alles sei persönlicher. Und: In den Großstädten sei man, "was die Gleichberechtigung angeht, teilweise schon weiter", sagt Sauter.

Die Idee "Zena" ist längst nicht zu Ende gedacht. "Wir sind noch jung und wissen nicht, wohin genau wir uns entwickeln", sagt Leser. Eines steht aber fest: "Zena" sei ein Versuch, sagt Theiss. "Ein Versuch, etwas zu verändern."

Und ein Versuch, dem es an Selbstreflexion nicht fehlt. "Wir gehen nicht davon aus, dass wir alles moralisch und gut machen", sagt Tress. Auch sie selbst hätten Stereotype und bestimmte Vorstellungen von Menschen. "Dennoch wollen wir versuchen, einen Denkanstoß zu geben und andere Perspektiven aufzuzeigen."

Info: Beim Festival "Prêt à écouter" legt das Kollektiv am Samstag, 23. November, ab 23 Uhr im Klub K des Karlstorbahnhofs auf (Eintritt: acht Euro).