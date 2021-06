Von Denis Schnur

Heidelberg. Heidelberg ist eine bunte Stadt. Hier leben Menschen aus rund 180 Ländern; Touristen, Studierende und Wissenschaftler aus aller Welt machen die Stadt erst zu dem, was sie ist. Obwohl die allermeisten Heidelberger diese Vielfalt schätzen, kommt es aber auch hier immer wieder zu Diskriminierung. Das beginnt bei dem Menschen mit nicht-deutschem Nachnamen, der eine Wohnung nicht bekommt, und endet bei Beleidigungen und Gewalt wegen der Herkunft oder der sexuellen Orientierung. "Es ist nicht alles schlecht in Heidelberg, aber auch hier gibt es Diskriminierung", betont Yasemin Soylu, zweite Vorstandsvorsitzende des Heidelberger Vereins "Mosaik Deutschland".

Deshalb hat das städtische Amt für Chancengleichheit gemeinsam mit "Mosaik" sowie vielen anderen Initiativen 2018 das Heidelberger Antidiskriminierungsnetzwerk ins Leben gerufen – und nun die Angebote aller Akteure in der Broschüre "Gemeinsam. Gleichberechtigt." gesammelt. Mehr als 50 Angebote sind darin aufgeführt.

"Wir wollen sicherstellen, dass Menschen in Heidelberg mit gleichen Rechten leben und gleiche Zugänge haben: sei es zum Arbeitsmarkt, der Jobsuche oder im Kontext von Bildung. Dafür ist es ungemein wichtig, Betroffene an die vielfältigen Unterstützungsangebote heranzuführen", betont Danijel Cubelic, Leiter des Amtes für Chancengleichheit. Die Broschüre sei dabei nur das greifbare Ergebnis eines längeren Prozesses. Sie zeige nicht nur, dass es in Heidelberg eine große Vielzahl an Akteuren gebe, sondern auch, dass diese eng zusammenarbeiteten. "Das ist wichtig, weil wir uns ergänzen und voneinander lernen."

Der Kampf gegen Diskriminierung beruht auf drei Säulen: Beratung, Stärkung und Bildung. Wer das Gefühl hat, aufgrund von Merkmalen wie Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung oder Religion benachteiligt worden zu sein und das meldet, landet oft bei "Mosaik Deutschland". Der Verein bietet in Heidelberg eine Einzelfallberatung an. Betroffene werden angehört, häufig an Experten verwiesen und im Extremfall bei Rechtsstreitigkeiten betreut. Drei bis fünf Menschen melden sich dort derzeit pro Monat. "Aber man weiß, dass die Dunkelziffer viel höher ist", so Soylu.

Das bedeutet auch: Wenn die Broschüre ihren Zweck erfüllt, steigen die Zahlen gemeldeter Fälle erst einmal. Doch das sei ein gutes Zeichen: "Menschen melden Diskriminierung in der Regel nur, wenn sie sich zugehörig fühlen – und dann sagen: Das lasse ich mir nicht mehr gefallen", erklärt Evein Obulor, die bei der Stadt seit Anfang Juni Antidiskriminierungsbeauftragte mit Schwerpunkt Rassismus ist. "Nach den Black-Lives-Matter-Protesten sind die Werte bundesweit nach oben geschnellt. Das heißt nicht, dass auch die Diskriminierung zugenommen haben muss, sondern vor allem, dass das Selbstverständnis der Betroffen gewachsen ist."

Darum geht es auch bei der zweiten Säule, dem "Empowerment", also der Stärkung von Betroffenen. "Es geht darum, das Gefühl der Ohnmächtigkeit zu überwinden", erklärt Soylu. Das beginne, indem man die Menschen ernst nehme und ihnen deutlich mache, dass Diskriminierung ein strukturelles Problem ist – für das Betroffene nichts können. Darauf kann die Vernetzung mit anderen folgen und der gemeinsame Einsatz: "Ich kann Diskriminierung auch in politische Partizipation transformieren", so Cubelic.

Der dritte Punkt in der Antidiskriminierungsarbeit des Netzwerks richtet sich an alle Heidelberger. Es sind Bildungsangebote, die helfen, Diskriminierung und Ungleichbehandlung besser zu verstehen und dagegen anzukämpfen. "Wir merken, dass die Stadtgesellschaft mehr darüber lernen möchte", erklärt Amtsleiter Cubelic. Das gelte etwa für Lehrkräfte, die sich erstmals mit verschiedenen geschlechtlichen Identitäten auseinandersetzen, aber auch für Firmen, die sich nach Anti-Rassismus-Workshops erkundigen. Deshalb seien die bestehenden Bildungsangebote ebenfalls in der Broschüre gesammelt worden – gleichzeitig wolle man als Amt aber auch neue Programme auflegen. "Unsere Gesellschaft öffnet sich. Das unterstützen wir gerne", so Cubelic.

Info: Die Broschüre "Gemeinsam. Gleichberechtigt." kann gratis beim Amt für Chancengleichheit und bei "Mosaik Deutschland" bestellt oder auf www.mosaik-deutschland.de heruntergeladen werden. Sie liegt demnächst auch in den Bürgerämtern aus.