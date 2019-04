Heidelberg. (Sm) Öffentliche Bücherregale für Erwachsene gibt es bereits etliche in Heidelberg - das älteste steht seit 2010 in der Neugasse. Claudia Kaufmann hat vor einem Dreivierteljahr den Plan gefasst, ein Bücherregal für Kinder aufzustellen - das war leichter gesagt als getan: "Es war eine Ämterodyssee", erklärt die Vorsitzende des Kinderschutzbunds. Doch letztlich konnte das Regal in der Theaterstraße 11 am vergangenen Donnerstag eingeweiht werden.

Das feierten die Kinder der benachbarten Friedrich-Ebert-Schule gleich mit ein paar Süßigkeiten - und erklärten sich sofort bereit, in Zukunft über das Regal zu wachen: Die Päd-aktiv-Schüler werden im Hof des Kinderschutzbunds ein Auge auf die bis jetzt gut 100 Kinder- und Jugendbücher haben, die sie vor Ort anlesen und auch mit nach Hause nehmen können.

Und falls dort noch Bücher in der Ecke schlummern und gut erhalten sind, können die Kinder sie wieder mitbringen. So ist das Regal immer gut gefüllt und eine spannende Anlaufstelle für Groß und Klein.

Claudia Kaufmann vom Kinderschutzbund, der bei Erziehungsproblemen und Konflikten in der Familie berät und hilft, zeigte sich sichtlich zufrieden über das neue Projekt, das bald ausgeweitet werden soll. Sie kann sich gut vorstellen, zeitgleich mit der Eröffnung einer neuen Kleiderstube in Bergheim am 1. Juni auch in der Theodor-Körner-Straße ein weiteres Buchregal für Kinder aufzustellen.

Jetzt soll allerdings erst einmal die Resonanz in der Altstadt abgewartet werden. Kaufmann hofft auf einen starken Zuspruch: "Lesen ist ja ein wichtiger Teil der Kindheit und Jugend." Profi-Fußballer Thomas Müller formulierte es als Botschafter der Stiftung Lesen so: "Lesen bildet fürs Leben."