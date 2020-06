Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Ein weiteres Stück Normalität kehrte zurück, als Cafés, Restaurants und Bars ihre Gäste wieder bewirten durften. Seit dem 18. Mai gelten aber auch die dazugehörigen Auflagen: Tische müssen 1,50 Meter voneinander entfernt stehen, das Personal muss Masken tragen und die Gäste müssen ihren Namen, Telefonnummer oder Adresse und den Zeitraum des Besuchs angeben. Der Wirt muss die Zettel vier Wochen aufbewahren und dann vernichten. So weit die Theorie. Wie sieht es in der Praxis aus?

"Es sind oft Stammgäste, die das Formular nicht immer ausfüllen wollen", sagt ein Cafébetreiber aus Bergheim. Und das müssen sie dann auch nicht. Bei ihnen wisse man ja den Namen und könne sie auch erreichen, ist er überzeugt. Und was ist mit der Uhrzeit, die nicht festgehalten wird? "Die kommen immer zur selben Zeit." Und wenn es einen Fall gebe, rufe man sie an. "Dann wissen sie, ob sie da waren", so der Wirt. Andere Gäste würden die Bögen natürlich ausfüllen, einige aber Fantasienamen angeben.

Auch Pavel Doykov sind schon Fantasienamen untergekommen. Er betreibt das Restaurant "Krokodil" in der Weststadt. "James Bond" habe ein junger Mann mal auf den Zettel geschrieben. Doykov habe ihn darauf angesprochen: "Das muss doch nicht sein. Manche denken, das alles ist ein Spaß. Aber es ist kein Spaß." Der Wirt kämpft um seine Existenz und die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter. Im Moment macht er nur noch 50 Prozent des regulären Umsatzes. Ein Bekannter sei mit nur 20 Prozent wieder eingestiegen. "Es bessert sich", sagt Doykov und bleibt optimistisch: "Wir kämpfen weiter." Er will jetzt allerdings auf keinen Fall riskieren, dass ein erneuter Ausbruch ihn wieder zur Schließung zwingt. Deshalb gilt bei ihm: Wer keinen Zettel ausfüllt, wird nicht bedient. Und wer offensichtlich falsche Angaben macht, wird angesprochen. Der junge "James Bond" habe seinen Namen dann "verbessert", "aber kontrollieren kann ich es nicht", so Doykov.

Für die Einhaltung der Corona-Verordnung ist der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) zuständig. Das geschehe "auf seinen regulären Touren", so ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage: "Unser Konzept ist, dass Verstöße niederschwellig angesprochen werden." Es gehe darum, dass der Sinn der Maßnahmen verständlich werde: "So werden auch die Betreiber von Gastronomiebetrieben aktuell auf die geltenden Vorgaben hingewiesen und bei der Umsetzung beraten." Allerdings kann der KOD auch anders, so der Sprecher: "Nur bei vorsätzlichem und fortgesetztem Fehlverhalten werden härtere Maßnahmen, wie beispielsweise die Einleitung eines Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens, ergriffen." Das sei bis jetzt aber noch nicht notwendig gewesen.

Melanie von Görtz, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Heidelberg, schätzt, dass das Ordnungsamt mit Augenmaß vorgeht. "Die Stadt sieht die Not der Betriebe", sagt sie. Und die bemühten sich auch, immer alles richtig zu machen. Die Telefone stünden kaum still, die Internetseite werde bestürmt: "Es gab so viele Zugriffe wie noch nie in der Geschichte des Dehoga", so von Görtz. Sich immer auf dem Laufenden zu halten, sei schon für den Verband schwer, "für den Einzelnen ist es nicht machbar".

In einem Café in der Weststadt liegen die Formulare für die Gäste auf den Tischen und werden nicht vom Kellner gebracht. 70 bis 80 Prozent der Gäste würden das unaufgefordert vervollständigen. Bevor aber Getränke gebracht würden, müsse der Zettel ausgefüllt sein, erzählt der Wirt. Wenn sehr viel los sei, könne sich der Kellner mal irren und am Ende sei kein Zettel ausgefüllt. Aber: "Ausnahmen bestätigen die Regel", so der Wirt. Hundertprozentig könne er nichts garantieren, "aber wir bemühen uns sehr".