Heidelberg. (RNZ) Heidelberg und die Region feiern den Christopher Street Day. Die jährlich stattfindende Demonstration lesbischer, schwuler, bisexueller, trans- und intersexueller Menschen findet in diesem Jahr abermals unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen statt. In Heidelberg gibt es wieder ein facettenreiches Angebot rund um den 14. August.

> Donnerstag, 5. August: Das Kulturhaus Karlstorbahnhof und das Queer Festival Heidelberg veranstalten von 14 bis 18 Uhr die Online-Konferenz "Queer Culture & Activism in Europe", sie findet auf Englisch statt. Interessierte werden gebeten, sich im Laufe dieses Mittwochs, 4. August, per E-Mail an info@karlstorbahnhof.de anzumelden.

> Freitag, 13. August: Bei der Abendveranstaltung "UnheilBar crowned" auf der Sommerbühne des Karlstorbahnhofs, Am Karlstor 1, werden von 18 bis 22 Uhr junge Drag-Künstler aus Heidelberg das Publikum begeistern. Der Eintritt ist frei. Koordiniert wird das Event von "UnheilBar" in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit der Stadt.

> Wochenende, 14. und 15. August: Am Wochenende der Pride-Veranstaltungen, wie die Veranstaltungen anlässlich des Christopher Street Days international genannt werden, hisst die Stadt Flaggen zur Sichtbarkeit der Gemeinschaft von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen und anderen Menschen (LGBTIQ+) am Rathaus. Unter anderem wird dort die Regenbogen-Flagge wehen. Bereits seit einigen Jahren engagiert sich die Stadt verstärkt für deren Rechte. Seit 2020 ist sie Mitglied des Rainbow Cities Network.

> "#lgbtiqFreedomZone" ist das diesjährige Motto der Veranstaltungen. Es sei weiter dringend notwendig, für die Sicherheit von der Menschen, die den sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten angehören, einzutreten, erklärt Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Chancengleichheit. "Wir in Heidelberg zeigen deshalb auch am Christopher Street Day wieder Flagge."