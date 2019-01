Heidelberg. (RNZ) Das hatte sie nicht zu Ende gedacht: Eine 21-Jährige ließ sich am Freitagabend offenbar absichtlich im Kaufhaus "Galeria Kaufhof" am Bismarckplatz einschließen, um zu stehlen. Doch die Bewegungsmelder lösten gleich mehrfach die Alarmanlage aus. Die Sicherheitsfirma alarmierte die Polizei, die mit acht Funkstreifen ausrückte. Als die Beamten gegen 21.30 Uhr am Kaufhof eintrafen, umstellten sie zunächst das Gebäude - und durchsuchten dann mit einem Polizeihund das ganze Haus.

Bei den Toiletten im Untergeschoss wurden sie fündig: Die 21-Jährige hielt sich dort versteckt - und versuchte, glaubhaft zu machen, sie sei nach Geschäftsschluss versehentlich eingeschlossen worden. Nur: Das Kaufhaus hatte seit über anderthalb Stunden geschlossen und sie hatte keinerlei Versuche unternommen, auf sich aufmerksam zu machen. Zudem fanden die Beamten in einer Einkaufstasche gesammeltes Diebesgut. Die 21-Jährige wird nun wegen Diebstahls angezeigt.