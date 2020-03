Von Denis Schnur

Heidelberg. "Flatten the curve", auf Deutsch: "Die Kurve abflachen", ist das Gebot der Stunde. Denn nur, wenn die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nicht mehr exponentiell steigt, kann unser Gesundheitssystem die Erkrankten angemessen versorgen, so die Prognose vieler Experten. Schaut man sich die Fallzahlen für Heidelberg an, drängt sich schnell der Eindruck auf, dass hier genau das gelungen ist: Denn vom 22. März bis gestern wurden nur insgesamt 29 Neuinfektionen registriert. Davor waren es bis zu 24 positiv Getestete am Tag. Damit steigt die Zahl der Infektionen zwar auf 133, jedoch sind mit 25 Patienten in den letzten Tagen fast so viele Menschen genesen wie angesteckt wurden.

Greifen also die Maßnahmen zur Reduktion der sozialen Kontakte schon? "Das wäre schön. Aber das würde ich so noch nicht unterschreiben wollen", mahnt Andreas Welker. Denn, so der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar, das auch für Heidelberg zuständig ist, die Zahlen sehen zwar gut aus, sind aber nur bedingt aussagefähig. "Wir haben ja Gott sei Dank noch sehr niedrige Zahlen. Deshalb sorgen kleine Ausreißer aber auch für große Schwankungen." Zwar kenne jeder aus der Mathematik schön saubere Kurvenverläufe: "Aber in der Epidemiologie sind die nie ganz glatt." Deshalb sei es noch zu früh für eine echte Interpretation. "Vielleicht ist es ein beginnender Trend, aber er ist noch nicht stabil." Zumal im Vergleich mit dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Land auffällt, dass Heidelberg mit seiner abgeflachten Kurve zunächst recht alleine dasteht – und bei den Infektionen pro Kopf immer noch im Durchschnitt liegt. Denn gerade in den ersten Tagen war die Stadt relativ stark betroffen. "Das lag vor allem am Reiseverhalten", so Welker. Bei der ersten Welle brachten hautsächlich Rückkehrer aus Risiko-Gebieten das Virus mit. Es folgte nach den Fastnachtsferien eine Vielzahl von Rückkehrern aus Gebieten, die noch nicht als Risikogebiet galten – etwa Südtirol in Italien. In diesem Zeitraum wirkten sich einzelne Reisegruppen massiv auf die Statistik aus.

Mittlerweile sind es vor allem "autochthone Fälle", die zur Ausbreitung des Virus beitragen: also Ansteckungen hier in der Heimat. Auf diese zielen auch die Maßnahmen wie Veranstaltungsabsagen und Kontaktverbote. Ob sie greifen, dürften die Fallzahlen in den nächsten Tagen zeigen. Die Daten dieser Woche aus Heidelberg könnten "erste Anzeichen" dafür sein, hofft Welker. "Aber wir dürfen jetzt auf keinen Fall sagen: ,Wunderbar, es wirkt!’ und alle Maßnahmen zurückfahren." Dann würden die Zahlen sicher schnell wieder steigen.