Heidelberg. (hö) Nachdem die RNZ am gestrigen Mittwoch über das Rattenproblem in Mannheim berichtet hatte, liegt die Frage nahe, wie es in Heidelberg aussieht. "Wir haben zumindest keine Plage", sagt eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage. Auch Andreas Beckmann, der Geschäftsführer des Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verbandes, sieht bisher keine Anzeichen dafür. Er sagt aber auch: "Wir können dazu im Grunde keine genauen Aussagen treffen, weil es keine flächendeckenden Statistiken gibt."

Immerhin: Das Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung beschäftigt sogar einen eigenen hauptamtlichen Schädlingsbekämpfer, der sich vor allem in den Grünlagen des Problems annimmt - und an den man sich wenden kann. Allerdings verweist die Stadt auch darauf, dass es an jedem Bürger selbst liegt, wie sich die Population der Nager entwickelt. "Vorbeugen ist besser, als Ratten zu melden", sagt die Stadtsprecherin und bittet insbesondere darum, Essensreste nicht einfach auf den Boden zu werfen. Denn gerade das Ausbreiten von Fastfood macht es für die Tiere extrem einfach, an Nahrung zu kommen. Mittlerweile haben sich Großstadt-Ratten auf das spezielle Angebot eingestellt, wie amerikanische Forscher herausgefunden haben: Sie verdauen besser die fettreiche Kost und haben eine größere Leber als ihre Artgenossen vom Lande, die sich vor allem von Samen oder Wurzeln ernähren.

Experte Beckmann sieht den Müll im Allgemeinen als Problem: "Wenn der richtig entsorgt werden würde, hätten wir allgemein weniger Probleme mit Schädlingen." Das könne auch ein nicht richtig geschlossener Container sein, aus dem sich die Tiere bedienen - übrigens nicht nur Ratten, sondern auch Füchse oder Vögel. Das Allerschlimmste ist für Beckmann die Entsorgung von Abfällen über die Toilette: "Gäbe es keine Lebensmittel in der Kanalisation, gäbe es dort auch keine Ratten."

Info: Wer eine Ratte gesichtet hat, kann sich an die Servicenummer des Amts für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, Telefon 06221/58-29999, wenden. E-Mail: abfallwirtschaft@heidelberg.de