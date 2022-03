Laura Zendah, Leiterin des Akutschmerzdienstes sowie stellvertretende Stationsleiterin der Intensivstation, präsentiert die „Heidelberger Pflegepreis“-Urkunde. Ihre Kollegin, die „Pain Nurse“ Heidi Bachmann war zum Zeitpunkt des Gesprächs mit der RNZ in Quarantäne – und schaltete sich daher online zu. Foto: Alex

Von Julia Schulte

Heidelberg. Nach operativen Eingriffen leiden Patienten häufig unter starken Schmerzen. Um Abhilfe zu schaffen, bieten immer mehr Kliniken einen Akutschmerzdienst an. Dabei handelt es sich um eine individuelle Schmerztherapie, bei der Patienten mit einer Schmerzpumpe selbst ihre Schmerzmittel dosieren. Zusätzlich gibt es Schmerzvisiten, um die Therapie gemeinsam mit dem Patienten zu beurteilen und anzupassen.

Für die Etablierung eines solchen Akutschmerzdienstes an der Heidelberger Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie erhielten Laura Zendah und Heidi Bachmann im November den Heidelberger Pflegepreis. Die 33-jährige Zendah leitet den neu eingerichteten Dienst. Die 55-jährige Bachmann ist seit 20 Jahren als Krankenpflegerin auf der Intensivstation tätig und ausgebildete "Pain Nurse" – also eine Expertin für die Behandlung von Schmerzen.

Frau Zendah, Frau Bachmann, warum ist ein Akutschmerzdienst in einer Klinik sinnvoll?

Zendah: Während eines operativen Eingriffs wird Patienten im OP ein Schmerzkatheter gelegt, über den ihnen Schmerzmittel verabreicht werden. Die Menge der Schmerzmittel wird normalerweise durch den Arzt festgelegt. Benötigt der Patient mehr, muss er den Pflegenden Bescheid geben. Im Rahmen des Akutschmerzdienstes kommt jetzt eine Schmerzpumpe zum Einsatz, über welche die Patienten kontinuierlich Schmerzmittel erhalten und sich bei Bedarf selbst mehr davon verabreichen können. Sie können die Schmerzmittelgabe also selbst dosieren.

Bachmann: Die Pumpe wird vorab programmiert und läuft dann drei bis fünf Tage nach der OP. Maximaldosen werden einprogrammiert. Der Patient kann also nicht zu viel von dem Medikament bekommen.

> Der "Heidelberger Pflegepreis" wurde im November vergangenen Jahres zum vierten Mal am Universitätsklinikum Heidelberg verliehen. Seit 2017 zeichnet die Pflegedirektion des Uniklinikums gemeinsam mit der Manfred-Lautenschläger-Stiftung innovative und kreative Projekte aus, die von Pflegeteams der Uniklinik initiiert und umgesetzt wurden. > Das Projekt "Etablierung eines Akutschmerzdienstes" in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie belegte einen der zwei ersten Plätze. Das Team setzt sich aus Fachärzten der Anästhesie- und der Intensivmedizin sowie aus weitergebildeten Pflegekräften ("Pain Nurses") aller Stationen und Funktionsbereichen zusammen – ein Novum am Universitätsklinikum Heidelberg.

Was ist der Vorteil daran?

Zendah: Der Patient muss sich nicht mehr bei den Pflegern melden, wenn er mehr Schmerzmittel braucht. Das ist vorteilhaft, weil es dauert, bis die Pfleger die Dosen aufgezogen haben. Jetzt kann der Patient die Dosierung selbst steuern, was sinnvoll ist, da jeder Patient und jede OP individuell sind.

Bachmann: Gerade Operationen an den Knochen sind sehr schmerzhaft. Hier in der Orthopädie werden Umstellungsoperationen bei Fehlstellungen, Operationen an allen großen Gelenken oder der Wirbelsäule durchgeführt, nach denen die Patienten oft große Schmerzen haben.

Zendah: Allerdings kann sich der Patient kein Schmerzmittel zusätzlich geben, wenn der Schmerzkatheter nah am Rückenmark liegt, sondern nur, wenn die Extremitäten betroffen sind.

Umfasst der Akutschmerzdienst lediglich diese Schmerzpumpe?

Zendah: Nein. Nach der Operation findet auf der Station zusätzlich jeden Tag eine Schmerzvisite beim Patienten statt. Ein Team aus einer "Pain Nurse" und einem Anästhesisten beurteilt dann zusammen mit dem Patienten, wie die Therapie läuft.

Bachmann: 13 Kollegen aus verschiedenen Fachbereichen sind hier im Haus als "Pain Nurse" tätig. Wir arbeiten eng mit den Ärzten zusammen. So entsteht eine Zwei-zu-Eins-Betreuung, von der die Patienten sehr profitieren.

Wie reagieren die Patienten auf den Akutschmerzdienst?

Bachmann: Er kommt bei den Patienten sehr gut an! Die Betreuung ist viel individueller. Durch die Selbstdosierung der Schmerzmittel kommt es zudem zu einer früheren Mobilisierung und somit auch unter Umständen zur früheren Entlassung des Patienten.

Zendah: Letztlich spart so auch die Klinik Geld, da die Schmerzmittel gezielt gegeben werden.

Entstehen auch Vorteile für die Pflegenden?

Bachmann: Auf jeden Fall. Die Arbeit als "Pain Nurse" ist sehr erfüllend, denn sie stellt unser eigentliches Kerngeschäft dar: Den Patienten am Bett fragen, wie es ihm geht. Dafür gibt es jetzt ein viel größeres Zeitfenster, denn gerade solche Gespräche kommen im Pflegealltag häufig zu kurz. Es ist eine ganz einfache Sache – die aber sehr effektiv ist.