Von Robin Höltzcke

Heidelberg. Die Sehnsucht nach Livemusik war an diesem Abend allen deutlich ins Gesicht geschrieben. Nach eineinhalb Jahren Pause fand am Mittwoch in der Halle02 erstmals wieder ein Konzert statt. Die berühmte deutsche Soulsängerin Joy Denalane war in den alten Güterbahnhof gekommen, um gemeinsam mit 170 Gästen den "Neustart Kultur” zu feiern. Es war der Auftakt für eine vierteilige, vom Bund geförderte Konzertreihe, die noch bis Samstag läuft

Mit Freunden oder dem Partner ausgehen, über die Musik Abstand vom Alltag gewinnen und bei diffusen Lichteffekten träumen – das ist in der Halle 02 ab sofort wieder möglich. Felix Grädler, dem Geschäftsführer der Halle02, ging "das Herz auf", endlich wieder Kultur und vor allem Konzerte anbieten zu können. Und auch den Gästen – an diesem Abend waren alle Altersgruppen zwischen 20 und 65 Jahren vertreten – war die Freude anzumerken. Zwar fand das Konzert für sie im Sitzen statt, immerhin ein Pärchen traute sich aber dann doch, hinter den Sitzplätzen zu tanzen.

Besonders schmerzhaft war die kulturlose Corona-Zeit für die Künstlerinnen und Künstler selbst. Dem 22-jährigen Berliner R & B- und Soulsänger Lie Ning, der vor Denalane die Bühne betreten hatte, kamen fast die Tränen, als er sich am Ende wieder von seinem Publikum verabschieden musste. Denalane, deren Eltern sich einst in Heidelberg kennengelernt hatten, präsentierte sich gut gelaunt und kraftvoll wie immer. Die Soulmusikerin ermutigte die Gäste, ihre Träume zu verfolgen – unabhängig davon, was andere denken. Sie selbst habe schon immer Sängerin werden wollen, erzählte sie – und das, obwohl ihr Umfeld andere Ideen für ihre Zukunft gehabt habe. Denalane fasste letztlich Hoffnung durch ihre Mutter, die ihr sagte: "Es ist richtig Kind, mach das!"

Die Zwangspause haben Denalane und viele andere Kulturschaffende genutzt, um ihr Metier nachhaltiger zu machen. Wie das gehen soll, darüber hatten die Musikerin und vier weitere Gäste aus der Nachhaltigkeitsbranche einige Stunden vor dem Auftritt diskutiert. Sie alle waren sich einig darin, dass nur durch persönliche Gespräche und Austausch auch die Veranstaltungsbranche grüner werden kann.

Dana Vogel, die in der nachhaltigen Beratung tätig ist, betonte: Nachhaltige Entscheidungen könnten nur dann getroffen werden, wenn diese ökologisch, sozial aber auch finanziell Sinn machten. In der Eventbranche gehen die meisten Emissionen – rund 70 Prozent – auf die An- und Abreise der Gäste zurück. Deshalb, so die Meinung der Diskutierenden, sollen flächendeckend Tickets für den ÖPNV im Eintrittspreis enthalten sein – so wie es auch bei dem Konzert an diesem Abend der Fall war. Jedoch habe auch dieser Ansatz seine Grenzen, wenn man überlege, dass nicht jeder Gast zu den Uhrzeiten der Events auf Bus und Bahn zurückgreifen könne, erklärte Halle02-Geschäftsführer Grädler.

Laut Malte Schremmer bieten auch menschliche Ausscheidungen ein großes Nachhaltigkeitspotenzial für die Branche. Sein Unternehmen Goldeimer baut Trockentoiletten. Vor der Pandemie belieferte Schremmer bereits 25 Festivals – umgerechnet 350.000 Gäste nutzten sein nachhaltiges WC. Schremmer geht es vor allem darum, dass die menschlichen Hinterlassenschaften wieder in wertvollen Humus umgewandelt werden. Darüber hinaus will das Unternehmen eine dezentrale Lösung im Sanitärbereich etablieren, um von den unangenehmen Chemie-Toiletten Abstand zu gewinnen – und um das Wissen über den sicheren Umgang und den Bau dieser Toiletten mit der Bevölkerung zu teilen.

Die Branche muss grüner werden – so viel stand am Ende der einstündigen Diskussion fest. Doch sie dürfe deswegen nicht verschwinden. Denn eines hat dieser Abend gezeigt: Keine Kultur ist auch keine Lösung.

Info: Im Rahmen der Reihe "Neustart Kultur" treten am Freitag, 8. Oktober, das deutsch-schweizerische Musikduo Grandbrothers und am Samstag, 9. Oktober, die Rapperin Nura auf: Karten unter: www.halle02.de.