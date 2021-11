Heidelberg. (leja) Man fühlte sich – so stellt man sie sich als junger Mensch zumindest vor – in die 70er und 80er zurückversetzt, wenn man Valentin L. Findlings als Freddy Mercury "Bohemian Rhapsody" singen hörte und performen sah. Seit Donnerstagabend steht er – vermutlich bis 15. Januar – jedes Wochenende, begleitet von seiner Band "The Music of Queen", im Schloss auf der Bühne und zeigt dort eine "Queen-Tribute Show". Dass diese im Königssaal stattfindet, könnte für dieses Event treffender nicht sein: Kronleuchter, hohe Decken und gedimmtes violettes Licht sorgen für die passende Atmosphäre im Saal.

Seit zwei Jahren war das Stück in der Vorbereitung – nun konnte es endlich stattfinden: "Fantastisch, dass dieses Event nun möglich ist. Das ist was ganz Besonderes – gerade in diesen Zeiten", freute sich Frontmann Findlings. Unter den Liedern waren neben "Bohemian Rhapsody" unter anderem die Hits "Don’t stop me now", "We are the Champions" und nicht zuletzt "Who wants to live forever" – passend zum Todestag von Freddie Mercury, der sich einen Tag vor der Premiere zum 30. Mal jährte.

Findlings verkörpert den Leadsänger von Queen unglaublich lebhaft – vom Gesang bis zur Mimik, dem unverkennbaren Schnurrbart und seiner berühmten Mikrofonhaltung. So rennt er auch mehrmals spontan durch die Menge, stellt sich auf Stühle und legt einfach eine Show ab.

Die gute Stimmung kommt aber nicht nur durch die Musik: Die Show wird durch ein Vier-Gänge-Menü von Spitzenkoch Martin Scharff und Team ergänzt. Nach jeder Showeinlage folgt ein Gang – für vegetarische Gäste etwa gebratene Avocado, Frischkäseravioli und gebackener Schafskäse. Für Unterhaltung sorgt auch der Magier SOS Junior, der zudem als Moderator durch den Abend leitet. Sängerin Michelle Bradshaw beruhigt die Sinne zwischenzeitlich mit Soulgesang.

Info: Für die meisten Termine gibt es noch Tickets für 149 bis 169 Euro pro Person inklusive Menü und Getränken.