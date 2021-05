Die „Kamera“ in der Neuenheimer Brückenstraße ist seit Monaten geschlossen – und sie wird es zumindest noch vier weitere Wochen bleiben. Obwohl die Kinos in Heidelberg aufgrund der niedrigen Inzidenzen öffnen dürften, werden die Betreiber erst ab 1. Juli wieder Filme zeigen. Foto: Hentschel

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Seit knapp sieben Monaten sind die Heidelberger Kinos geschlossen, nun dürften sie aufgrund der dauerhaft niedrigen Inzidenz in der Stadt wieder öffnen. Sie dürften. Aber sie tun es nicht. Nachdem die Kino- und Verleihverbände sich letzte Woche auf eine bundesweite Wiedereröffnung der deutschen Kinos ab 1. Juli geeinigt hatten, bleiben die Türen zu den Kinosälen auch in Heidelberg vorerst noch geschlossen.

"Der 1. Juli ist ein realistischer Termin für die Wiedereröffnung", sagt Inge Mauerer-Klesel, Geschäftsführerin der Kinos "Gloria & Gloriette" und "Kamera" in der Altstadt und in Neuenheim. Die Kinos ab sofort wieder öffnen – das hätte vor allem das Filmangebot nicht hergegeben, erklärt sie. Zunächst müsse man ein Programm zusammenstellen, die Filme bewerben. Darüber hinaus fehle es ihr aktuell an Personal, um eine Öffnung zu stemmen, noch dazu unter den geltenden Auflagen.

Laut aktueller Verordnung des Landes müssen Gäste vor Betreten eines Kinos nachweisen, dass sie negativ getestet, geimpft oder genesen sind. Eineinhalb Meter Abstand müssen gewährleistet sein, und es besteht Maskenpflicht. Anders als etwa in Bayern, wo einige Kinos bereits wieder geöffnet sind, kann man die Maske aber am Sitzplatz abnehmen, insofern der Mindestabstand eingehalten werden kann. Das erklärte eine Landessprecherin auf Anfrage.

Im letzten Jahr konnte Inge Mauerer-Klesel aufgrund der Corona-Regeln nur bis zu einem Drittel der Sitzplätze verkaufen. Wirtschaftlich sei das nicht rentabel, sagt sie. Erst ab einer Auslastung von 50 Prozent könne man die Unkosten decken und das Personal bezahlen. Erschwerend kommt nun hinzu, dass die Kinobetreiberin gestundete Finanzhilfen zurückzahlen muss. Gerade jetzt wäre sie also mehr denn je auf volle Kinosäle angewiesen. Doch die wird es in den kommenden Monaten kaum geben. Denn auch ohne Pandemie besuchten im Sommer deutlich weniger Menschen die Kinos als in der kalten Jahreszeit, erklärt Mauerer-Klesel. "Wir müssen die Sommermonate irgendwie überstehen."

Ein Betrieb, der sich wirtschaftlich wirklich lohne, sei frühestens im Herbst möglich, sagt auch Jochen Englert, Betreiber des Luxor-Filmpalasts. Auch das Kino in der Bahnstadt soll erst ab dem 1. Juli wieder öffnen. Ginge es nach Englert, wäre der 1. September aber der passendere Termin gewesen. Nach einem langen Winter und Monaten des Lockdowns hätten viele Menschen nun Besseres vor, als ins Kino zu gehen, sagt er – zumal mit der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Spielen zwei Fernsehgroßereignisse vor der Tür stünden. Englert sieht den Sommer als eine Art "Soft Opening". Erst mit dem Start des neuen Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" am 30. September gehe es für ihn wirklich los. "Im Oktober, November, Dezember, da müssen wir unser Geld verdienen." In dieser Zeit, sagt Englert, dürfe es keine Einschränkungen mehr geben. "Ansonsten sieht es für die Branche nicht gut aus."

Für den Kinostart ab Juli fordert Englert "klare Richtlinien, die für uns passen". Niemand wisse bisher so richtig, wie welche Regeln umgesetzt werden müssten, ob und wie oft etwa das eigene Personal getestet werden müsse. Der Kinobetreiber wünscht sich zudem die Aufhebung der Abstandsregel von eineinhalb Metern. Nur so sei es möglich, die Stuhlreihen dichter zu besetzen und eine akzeptable Auslastung zu erzielen.

Weniger wirtschaftlichen Druck verspürt man beim Heidelberger Karlstorkino. Als kommunales Kino wird der Betrieb mit öffentlichen Geldern finanziert. Offiziell will man auch am östlichen Ende der Altstadt erst ab 1. Juli wieder Filme im Saalinneren zeigen. Derzeit arbeite man bereits an einem entsprechenden Programm, sagt Maya Dietrich vom Medienforum.

Allen Heidelberger Kinobetreibern gemein ist die Vorfreude darauf, nach langer Zeit des Wartens wieder Publikum empfangen zu dürfen. "Wir freuen uns alle wirklich sehr", sagt Inge Mauerer-Klesel. Die Monate des Lockdowns und die damit verbundenen Verluste könne man zwar nicht mehr aufholen, doch sie glaubt fest daran, dass ihre Branche eine Zukunft hat. "Das Kino ist oft totgesagt worden. Aber ich bin mir sicher: Die Menschen werden den Weg zurück in die Kinos finden."