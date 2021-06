Heidelberg. (wit) Vergangenen Sommer war es eine wundervolle Alternative zu den pandemiebedingt untersagten Live-Auftritten im Keller in der Leyerstraße: Der Verein Jazzhaus Heidelberg hatte zu einigen wenigen Konzerten auf dem Solarschiff "Neckarsonne" eingeladen. Nachdem aufgrund der fortbestehenden Pandemie-Einschränkungen zumindest bis auf Weiteres im Jazzhaus noch immer keine Live-Konzerte vor Publikum stattfinden können, ist es jetzt dem Programm-Macher Wolfgang Graf gelungen, für den Rest des Frühlings und den herannahenden Sommer mit dem Solarschiff-Betreiber eine komplett neue Konzertreihe zu vereinbaren. Um die 20 Auftritte sollen es alles in allem werden; der erste davon findet bereits am kommenden Samstag statt.

Den musikalischen Auftakt der Reihe macht dann das "Trio Variety", die Hausband des Jazzhauses, in der Stamm-Besetzung mit dem gerade 80 Jahre alt gewordenen Schlagzeuger Allen Blairman, dem Saxofonisten Olaf Schönborn und Mario Fadani am Kontrabass. Ablegen wird die "Neckarsonne" am Samstag, 5. Juni, um 18 Uhr; Einlass auf das Schiff ist ab 17.30 Uhr. Die Fahrt auf der gewohnten Route des Solarschiffes dauert rund eine Stunde, das Schiff legt danach an der Alten Brücke an, wo das Konzert ausklingt. Spielen wird das Trio zwei Sets à 40 Minuten.

Geplant sind bis zum Saisonende des Solarschiffes im Oktober Konzerte an den Wochenenden jeweils freitags oder samstags; dazu auch noch einige Jazzfrühschoppen an einigen Sonntagvormittagen.

Die jeweiligen Besetzungen stehen noch nicht endgültig fest; sie können demnächst auf der Homepage www.jazzhaus-hd.de abgerufen werden.

Die Anzahl der Teilnehmer muss pandemiebedingt auf maximal 50 Personen begrenzt bleiben. An Bord dürfen ausschließlich Personen, die bereits vollständig geimpft sind (Impfpass mitführen), nachweislich von einer Corona-Erkrankung genesen sind oder einen aktuell gültigen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test mitführen.