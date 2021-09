Blumentöpfe mit Samenbomben und Stundenpläne verteilte DAI-Chef Jakob Köllhofer am Samstag an die Schulanfänger. Foto: Kreutzer

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Vier Zweitklässler haben die neue International DAI School letzte Woche schon erobert, 32 Erstklässler kommen diesen Montag dazu, die mit ihnen zusammen jahrgangsübergreifend unterrichtet werden – 18 Nationen sind vertreten. Am Samstag wurde diese besondere neue Schule des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) eingeweiht. Und wie besonders diese ist, zeigt schon ihr Standort: Die Klassenzimmer sind im Begeisterhaus im Heidelberg Innovation Park am Kirchheimer Weg.

Die Kinder, so sagt Ingrid Stolz vom DAI, träten in internationalem Umfeld mit der gemeinsamen Sprache Englisch ein Abenteuer an. Deutsch wird selbstverständlich auch gesprochen, wichtige Fächer sind doppelt mit Ansprechpartnern besetzt. Projektbezogenes Lernen, abgeschaut in den besten Schulen der Welt, "in Neuseeland, Kanada und Singapur", wird hier eingesetzt. Sechs Lehrer aus Großbritannien, den USA und aus Deutschland arbeiten derzeit mit Schulleiter Patrick Hartmann. Als ausgebildeter Ergotherapeut wird der Amerikaner zudem sein geschultes Auge auf die Kinder werfen. "Ganz viel Zusammenarbeit, Begeisterung und Spaß" wünscht er sich in den Unterrichtsstunden.

Noah Doyen, der Zweitklässler, der auch einen bilingualen Kindergarten besucht hatte, habe die erste Woche schon mal toll gefunden, sagen seine Eltern beim Einweihungsfest. Die Klinikärzte Anke und Fabian Doyen schätzen das ganzheitliche Konzept der Schule und die angebotene außerschulische Betreuung.

"Deeper Learning", so DAI-Chef Jakob Köllhofer, werde hier weltweit erstmals in einer Grundschule angewandt. Dabei geht es darum, Wissen zu verstehen, indem man es kreativ verarbeitet. "Und wo wir neue, verbesserte Optionen sehen, setzen wir das um." Der US-Generalkonsul aus Frankfurt, Norman Thatcher Scharpf, dankte dem DAI in seiner Ansprache dafür, dass es eine bessere Zukunft baue und die Türe öffne für eine Kindheit voller Potenzial.

Oberbürgermeister Eckart Würzner zeigte sich trotz "unserer sehr guten öffentlichen Schulen" angetan vom zukunftsträchtigen internationalen Konzept. Die Stadt hatte den Erwerb des Gebäudes mit dem markanten Uhrturm durch den DAI-Freundeskreis in Form großzügiger Zahlungsziele erleichtert. Die Umbaukosten von weiteren 1,5 Millionen Euro werden vom Verein mithilfe von Krediten gestemmt. Den Betrieb der Schule, der erst nach drei Jahren mit öffentlichen Geldern rechnen kann, unterstützen nun großzügige Sponsoren.