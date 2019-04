Die Halle wird im Moment um das zukünftige Spielfeld herumgebaut. Erst wenn alles fertig ist, wird in der Hallenmitte das Fundament gegossen. So ist es möglich, dass in der Bauzeit Autokräne in die Arena fahren können, um die Fertigbetonteile in die Höhe zu hieven. Fotos: Rothe

Von Timo Teufert

Heidelberg. Auf dem Heimweg musste Harald "Harry" Rupp, Geschäftsführer der USC Heidelberg Spielbetrieb GmbH und von 1973 bis 1982 Spieler beim USC, an der Baustelle der Großsporthalle auf dem Gelände der ehemaligen Patton Barracks einfach anhalten. "Das wird ein richtiges Schmuckstück", ist der einstige Basketball-Nationalspieler beim Blick in den künftigen Innenraum der neuen Heimspielstätte der MLP Academics überzeugt. Auch wenn das zukünftige Spielfeld derzeit noch als Materiallager genutzt wird, erkennt man doch schon die zukünftige Arena. Seit Oktober 2018 investiert die Bau- und Servicegesellschaft (BSG) - eine Tochter der städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) - insgesamt 28 Millionen Euro für den neuen Sporttempel an der Speyerer Straße.

GGH-Geschäftsführer Peter Bresinski (l.) und Projektleiter Markus Hammel nehmen schon einmal auf der Tribüne Platz.

"Der Rohbau des Untergeschosses ist fast fertig, im Erdgeschoss werden gerade die Betonfertigteile aufgestellt", berichtet GGH-Projektleiter Markus Hammel. Deutlich zu erkennen sind bereits die Wände, Stützen und Zahnbalken, auf denen später die Oberränge montiert werden. Im Untergeschoss - die Ebene auf der sich auch das Spielfeld befindet - ist unter den Tribünen Platz für die Umkleiden, eine Küche mit Cateringbereich, Lager- und Kühlräume, sowie für zwei große Toilettenanlagen.

Die meisten Bauteile werden fertig auf die Baustelle geliefert und zum Teil - wie die Wände - mit Beton ausgegossen. "Die Fertigteile bringen eine deutliche Beschleunigung auf der Baustelle", erklärt Hammel. Alle Wände, Stützen und Tribünenteile vor Ort zu verschalen und auszubetonieren würde deutlich länger dauern. Damit im Frühjahr 2020 auch alles fertig ist, wird auf der Baustelle auch samstags gearbeitet. "Wir sind im Zeitplan", freut sich auch GGH-Geschäftsführer Peter Bresinski.

Die neue Großsporthalle wird an 260 Tagen im Jahr dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen, um den Vereinen die dringend benötigten, zusätzlichen Hallenzeiten zur Verfügung stellen zu können. Darüber hinaus werden die Basketballer der MLP Academics und die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen die Halle für ihre Profispiele nutzen. Die Löwen wollen die kleineren Heimspiele im Pokal und in der Gruppenphase der Champions League in der neuen Halle austragen, die Hauptheimspielstätte bleibt aber die SAP-Arena in Mannheim. Auch kulturelle Veranstaltungen sind in der neuen Halle geplant. Je nach Nutzung und Sportart variiert die Anzahl der Zuschauerplätze. Bei Basketballspielen passen insgesamt 5000 Zuschauer in die Halle und teilen sich auf 2884 Sitz- und 2116 Stehplätze auf. Bei Handballspielen werden es 2658 Sitz- und 1476 Stehplätze sein - insgesamt 4134. Baubeginn für die Halle war im September 2018, die Fertigstellung ist für Frühjahr 2020 geplant. Bauherr ist die Bau- und Servicegesellschaft (BSG), die schon das städtische Theater und die Internationale Gesamtschule in Rohrbach saniert hat. tt

Auf der Nordseite klafft allerdings noch ein breites Loch in der Wand: Dadurch können Transport-Lastwagen und Autokrane in den Innenraum der Halle fahren. Deshalb fehlt unter dem Spielfeld auch noch die Bodenplatte. So können die Autokrane von dort aus Treppen, Tribünen- und Fertigteile an die richtige Position heben. "Später werden auch die Stahlträger für das Dach vom Innenraum aus eingebaut", berichtet Hammel. Erst danach wird die Bodenplatte gegossen und das Loch in der Nordwand geschlossen.

Die künftigen Besucher werden über einen Vorplatz von der Speyerer Straße her in die Halle kommen. Sobald die Besucher die Halle betreten, stehen sie im Umgang - ein Rundgang um den Arena-Innenraum -, der zur Halle hin offen ist. "So bekommt man von der Atmosphäre in der Halle gleich etwas mit", erklärt Bresinski. Für solche Hallen ist diese Offenheit eher untypisch, doch bei der Großsporthalle für die Belichtung des Innenraums bei Schul- und Vereinssport zwingend erforderlich, so der GGH-Geschäftsführer.

Im Süden und im Westen der Halle stehen schon die Stützen, an denen die Unterkonstruktion für die Oberränge angebracht wird.

Denn an 260 Tagen im Jahr wird die Halle vor allem für diesen Zweck gebraucht: Mit Vorhängen kann man den 55,20 Meter langen und 36,20 Meter breiten Innenraum dann in drei Spielfelder aufteilen. Während des Schul- und Vereinssports sind die Teleskoptribünen, die sich an den Wänden unterhalb der Ränge im Erdgeschoss befinden, komplett eingefahren, bei Handballspielen werden sie ungefähr zur Hälfte ausgefahren und bei Basketballspielen reichen sie ganz ausgefahren bis an das Spielfeld heran.

Während auf der Ostseite der Halle im Erdgeschoss der Business-Club mit 250 Plätzen entsteht, wird es auf der gegenüberliegenden Seite reine Sitzplätze geben. An den Stirnseiten der Halle im Norden wird es nur reine Stehplätze geben, im Süden hingegen flexible Plätze. Diese können als Sitz- oder als Stehplätze genutzt werden. Im Obergeschoss wird es auf der Ostseite sechs Logen mit zusammen 90 Plätzen geben. Die Gäste der Logen haben einen eigenen Balkon, von dem sie die Spiele verfolgen können.

Um die Menschen zur Halle zu bringen, wird es an der Speyerer Straße eine Haltebucht für Shuttlebusse geben. In direkter Nachbarschaft zur Halle soll zudem im Norden ein neues Parkhaus gebaut werden. Die Planungen dafür wurden im letzten Jahr nach europaweiter Ausschreibung vergeben. Der Bauantrag wird aktuell erstellt und steht kurz vor der Einreichung, heißt es dazu von der Heidelberger Garagen-Gesellschaft.