Von Karla Sommer

Heidelberg. Verwirrung herrschte gestern unter den Touristen in der Altstadt: "What’s that?", fragte eine Japanerin - und zeigte sich erstaunt über die Fahnen schwenkende und Parolen skandierende Menge, die am Vormittag durch die Hauptstraße zog. "Die kämpfen für ihre Rechte", war die Antwort auf die Frage der japanischen Touristen. Und so war es auch: Denn der Tross, der vom Bismarckplatz zum Marktplatz zog, gab sich unter dem Motto "Solidarität - Vielfalt - Gerechtigkeit" durchaus kampfbereit. Und so bezeichnete der Kreisvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Thomas Wenzel, in seinem Grußwort den "Tag der Arbeit" auch als den "Kampftag arbeitender Menschen". Und der zog gestern rund 400 Mitglieder von Gewerkschaften, Parteien wie der SPD, der Linken und der MLPD sowie aus Gruppierungen wie dem Sozialistisch-demokratischen Studierendenverband auf die Straße.

Ob Arbeiter, Arbeitsloser, Proletarier oder "nur" Protestler: Die Kampfansagen des DGB-Vertreters und der Hauptrednerin Claudia Dunst von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kamen an und wurden begrüßt. So zählte Wenzel Arbeitgeber in der Region, wie ABB, Freudenberg, Siemens, Heidelberger Druckmaschinen, Goodyear oder das Universitätsklinikum Mannheim auf, bei denen "Arbeits- und Ausbildungsplätze vernichtet wurden und werden". Ein neu gegründetes "Überbetriebliches Solidaritätskomitee Rhein-Neckar" kämpfe dagegen und rufe deshalb, so Wenzel, "zum Widerstand gegen Globalisierung und Arbeitsplatzabbau auf". Und der Kampf der Gewerkschaften gehe weiter - beispielsweise gegen die zunehmende Leiharbeit in Heidelberg, die sich um 276 Prozent (von 2003 bis 2015) mit zunehmender Tendenz gesteigert hätte, gegen prekäre Arbeitsplätze an den Universitäten und für kostenlose Kitas, Kindergärten und ein kostenfreies Studium.

Für eine Umverteilung der Vermögenswerte und somit auch für eine Millionärssteuer sprach sich der DGB-Vertreter ebenfalls aus, bevor er das Mikrofon an Claudia Dunst weiter gab. Sie sorgte für großen Applaus, als sie die Errungenschaften von Gewerkschaften feierte: "Wir sind die Experten für gesellschaftlichen Zusammenhalt, wir sind die Kraft des sozialen Fortschritts, wir haben im letzten Jahr viel erreicht." Auch in der Region. Hier führte sie Beispiele von Gewerkschaftsmitgliedern auf, "die mit und durch uns bessere Arbeits- und Lebensbedingungen haben". So wie Kevin, der in der Heidelberger Mensa arbeitet und nun zusammen mit 250 weiteren dort beschäftigten Studenten in den Genuss des Tarifs für den Öffentlichen Dienst gekommen ist. Oder Christian, Pfleger im Heidelberger Klinikum, der sich heute über eine deutliche Erleichterung in der Pflege freuen kann, da Verdi einen Tarifvertrag zur Entlastung der Arbeitnehmer abschließen konnte. Oder auch Angelika, Mechatronikerin bei den Heidelberger Druckmaschinen: Aufgrund des Tarifabschlusses mit der IG Metall bekommt sie nun 4,3 Prozent mehr Gehalt. Positive Beispiele dafür, dass sich der Kampf lohne, dass es sich lohne, als Gewerkschaft aktiv zu bleiben.

Weitere positiv besetzte Themen der Gewerkschafterin waren die Digitalisierung - in diesem Fall im Eisenbahn- und Verkehrsbereich. Hier sei ein Tarifvertrag erreicht worden, "der den Betriebsräten neue Möglichkeiten in die Hand gibt, den digitalen Wandel zu gestalten". Weitere Herausforderungen stehen an, so Claudia Dunst. Beispielsweise die Frage der Arbeitszeit, der Beschäftigungsart sowie in der Bildungspolitik. Nicht zuletzt sei Rassismus und Ausgrenzung auch auf dem Arbeitsmarkt ein Dauerthema geworden.

"Unsere Alternative heißt Respekt und Solidarität", beschließt die Gewerkschafterin die Kundgebung zum 1. Mai auf der Marktplatz-Bühne. Die gehörte anschließend der "2-Plugged Akustik Cover & More Band" und dem chilenischen Musiker Patricio Padilla.