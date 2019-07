Heidelberg. (RNZ) Einstimmig hat der Gemeinderat den Weg für die Livemusikförderung in Clubs freigemacht. Damit gibt es in Heidelberg als erster Stadt in der Metropolregion ein solches Förderprogramm. Insgesamt 80.000 Euro stehen 2019 und 2020 für die Förderung zur Verfügung. Ab September können Anträge beim Kulturamt eingereicht werden. Die künftige Weiterentwicklung der Clubförderung soll laut Gemeinderatsbeschluss in die Hände des Vereins "Event-Kultur Rhein-Neckar" und der Stadt gelegt werden.

Mit dem Konzept einer Livemusikförderung hat die Stadt erste Konsequenzen aus der Studie zur Clubszene in Heidelberg gezogen. Sie wurde vor dem Hintergrund des bundesweiten Clubsterbens im vergangenen Jahr beim Geographischen Institut der Uni in Auftrag gegeben. Laut Studie ist die Zahl der Clubs und der Musikveranstaltungen seit 2007 kontinuierlich gesunken. In Gesprächen mit den Clubbetreibern hat die Stadt Möglichkeiten erörtert, wie die Szene deshalb unterstützt werden könnte.