Heidelberg. (hö) Bis zum Ende der Sommerferien ging es am Hauptbahnhof vor allem darum, ein neues Gleis für die Linie 5, die einstige OEG, in die Karl-Metz-Straße zu legen. Nun wandert die Baustelle mehr in Richtung Lessingstraße: Die alten Wartehäuschen sind komplett demontiert, mittlerweile werden die Gleise herausgerissen.

Es wird noch bis zum Frühjahr dauern, bis man mehr von den neuen Haltestellen direkt am Empfangsgebäude sehen wird. Sie sollen in etwa so aussehen wie die neuen Stahl-Glas-Konstruktionen an der Eppelheimer Straße, "nur eben größer und dem Bahnhof angepasst", sagte ein RNV-Sprecher am Montag auf RNZ-Anfrage.

Diese Straßenbahnhaltestelle ist mit 35.000 Ein- und Aussteigen am Tag nach dem Bismarckplatz die meistfrequentierte Heidelbergs. Nach dem Umbau hat sie dann vier Bus- und Bahnsteige.