Heidelberg. (ani) In der ganzen Bundesrepublik starten die Freibäder nach und nach in die Sommersaison. Nur in Baden-Württemberg müssen sich Schwimmer und Schwimmerinnen noch gedulden. Denn laut der aktuellen Corona-Verordnung müssen die Bäder weiter geschlossen bleiben – nur für Schul- und Vereinsschwimmen dürfen sie ab 2. Juni geöffnet werden. In Heidelberg haben sich aber Stadt und Stadtwerke jetzt auch gegen diese begrenzte Öffnung entschieden. Das heißt: Hallen- und Freibäder in der Stadt bleiben weiter komplett geschlossen.

"Leider ist die aktuelle Verordnung sehr restriktiv", erklärt Peter Erb, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Bäder. Demnach dürften beim Schul- und Vereinsschwimmen auch maximal drei Leute pro Bahn ins Wasser. Zudem dürfte nur in Kleingruppen mit Mindestabstand trainiert werden. So käme man auf 50 bis 70 Leute, die man täglich ins Bad lassen dürfte. "Das steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den eine Öffnung bringen würde", sagt Erb. Zumal auch das Schulschwimmen derzeit keine Rolle spiele.

Schwimmbäder seien schlicht sehr kostenintensive Sportstätten, die erst hochgefahren werden müssten, um betrieben zu werden. Becken heizen, Wasser chloren, Pumpen anwerfen, Aufsichtspersonal zur Verfügung stellen – das alles wieder aufzustocken beziehungsweise anzuwerfen für eine "Handvoll Personen", so Erb, sei wirtschaftlich nicht vertretbar.

Allerdings, darauf hat man sich mit Heidelbergs größtem Schwimmverein "Nikar" geeinigt, dürfen Kleinstgruppen im Tiergartenbad auf der Wiese Trockentraining machen. Und: Sobald es grünes Licht vom Land gebe, seien die Bäder in der Stadt, allen voran die beiden Freibäder Thermal- und Tiergartenbad, bereit. "Und dann machen wir auch auf", sagt Erb. Schließlich stünden ja auch bald die Sommerferien an.