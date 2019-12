Heidelberg. (sle) Deutschlandweit sinkt die Zahl der Apotheken kontinuierlich, besonders im ländlichen Raum sind deutliche Rückgänge zu beobachten. Dass aber gerade die Apotheke vor Ort besonders wichtig für die Bevölkerung und auch für die Ortsstruktur ist, findet die Heidelberger Apothekerin Silke Laubscher. Um auf die Lage der örtlichen Apotheken aufmerksam zu machen, meldete sich die Vizepräsidentin der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg mit ihrem Anliegen auf dem Internetportal „#Hol den Oberbürgermeister“ an – und konnte Oberbürgermeister Eckart Würzner prompt an ihrem Arbeitsplatz in der Linden-Apotheke in Rohrbach begrüßen.

„Hol den Oberbürgermeister“ ist ein städtisches Projekt, bei dem Bürger die Chance erhalten, eigene Themen und Anliegen vorzustellen und in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Projekte, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens die meisten Stimmen erhalten, werden vom OB persönlich besucht.

„Mit derzeit 46 Apotheken im Stadtgebiet ist Heidelberg noch recht gut aufgestellt“, erklärte Laubscher – in den umliegenden Gemeinden mache sich der Rückgang hingegen bereits bemerkbar: Sie verwies etwa auf Gaiberg, wo im vergangenen Jahr die letzte Apotheke schließen musste – zum Leidwesen der Anwohner, die jetzt deutlich längere Wege zur nächsten Apotheke in Kauf nehmen müssen.

Der Rückgang der Ärzte auf dem Land bedroht auch die örtlichen Apotheken. Den Großteil ihres Umsatzes machten Apotheken mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, so Laubscher. Fällt der Arzt im Ort weg, wird es auch für die örtlichen Apotheken schwierig. OB Würzner verwies in diesem Kontext auch auf die steigende Zahl von Onlineapotheken, die Arzneimittel oftmals günstiger anböten als die örtlichen Apotheken. Zudem haben Apotheken auch immer häufiger mit Lieferengpässen bei Arzneimitteln zu kämpfen. Viele Medikamente werden im Ausland produziert, wobei sich die Produktion meist nur auf einige wenige Herstellungsstätten konzentriert. Gebe es an einem dieser zentralen Standorte ein Problem, seien die entsprechenden Medikamente manchmal wochenlang nicht verfügbar, erklärte Laubscher. Immer öfter müssten Apotheker hier Lösungen finden, damit der Patient seine Medikamente trotzdem bekomme.

Laubscher betonte, dass die Arbeit in der Apotheke aber noch viel mehr beinhalte, als Medikamente über die Ladentheke zu reichen: „Wir Apotheker sind auch Lotsen im Gesundheitswesen.“ Oftmals seien Menschen im Krankheitsfall unsicher, welche Maßnahmen ergriffen werden müssten. In solchen Fällen sind Apotheker kompetente Ansprechpartner – manchmal auch darüber hinaus: „Wir erklären nachts um halb zwei auch schon mal, wie man Grießbrei kocht, auch das macht man in unserem Job“, meinte Karin Ramsauer, Inhaberin der Linden-Apotheke.

Die örtlichen Apotheken sind auch an Feiertagen sowie am Wochenende für ihre Kunden da. Alle 25 Tage übernimmt die Linden-Apotheke zudem im Wechsel den nächtlichen Notdienst. Neben dem Verkauf bereits abgepackter Medikamente stellen Laubscher und ihre Kolleginnen im Hinterzimmer auch selbst Arzneimittel her, wovon sich Würzner bei seinem Besuch auch gleich persönlich überzeugen durfte und feststellte: „Das ist noch echtes Handwerk vor Ort, persönlich und individuell.“