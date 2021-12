Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Sorgen und Bedenken der Anwohner sind noch immer nicht ausgeräumt. 17 Hausbesitzer in der Unteren Neckarstraße, der Bauamtsgasse und Bienenstraße haben Einwände gegen die aktuellen Pläne zur Sanierung der Stadthalle und den Bau einer Technikzentrale unter dem Montpellierplatz erhoben. Mit einer behutsamen Ertüchtigung des Konzerthauses wären sie einverstanden. Ihnen geht es aber um die Eingriffe in den Untergrund und den Bau sogenannter "weißer Wannen", um die Technik für die geplanten Hubböden zu schützen. Durch diese 130 Meter lange unterirdische Barriere könnten die Grundwasserströme gestaut werden und die Keller in der Nachbarschaft des Konzerthauses häufiger volllaufen, so die Befürchtung. Dadurch könnten die denkmalgeschützten Gebäude Schaden nehmen.

Mehrere Briefe an das Umweltamt haben die Anwohner im Februar und im April dieses Jahres geschrieben – es sind Einwendungen gegen die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse, die sowohl für die Stadthallensanierung als auch für die neue Technikzentrale erforderlich sind. Am 21. Juni antwortete Umweltamtsleiterin Sabine Lachenicht mit einer Zwischennachricht: "Da die Recherche zu den hydrogeologischen Verhältnissen mehr Zeit in Anspruch nimmt, als wir angenommen haben und kurzfristig weitere Erkundungsmaßnahmen erforderlich sind, müssen wir Sie noch um etwas Geduld bitten." Sobald die Ergebnisse dem Umweltamt vorliegen, werde eine Online-Konsultation anberaumt.

Mehr als fünf Monate warteten die Anwohner auf diesen Termin, jetzt endlich können sie sich informieren, ob ihre Bedenken berücksichtigt wurden. Mehrere Wochen sind die entsprechenden Internetseiten für die Einwender freigeschaltet. Unterdessen wundern sie sich, dass die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz als Projektträger, "Heidelberg Marketing"als Stadthallenbetreiber und die Stadt als Auftraggeber schon vorab in einem RNZ-Artikel Mitte November damit rechneten, dass das Regierungspräsidium bald eine Baugenehmigung erteilen werde. Und sie wundern sich auch über die Aussage, dass das hydrogeologische Gutachten alle Bedenken wegen des Hochwasserschutzes ausräumen könne.

In einem Brief an das Umweltamt der Stadt Heidelberg vom 14. Februar schreibt Erika Albert zusammen mit anderen Hausbesitzern von "massiven Eingriffen in das Erdreich unterhalb des Grundwasserspiegels". 200 Bohrpfähle mit Durchmessern zwischen 70 und 120 Zentimetern und Längen von sieben bis zehn Metern müssten allein für den Bau der Technikzentrale in den unteren Buntsandstein getrieben werden. Um sie im Hochwasserfall gegen den Auftrieb zu sichern seien weitere 47 Mikropfähle nötig. Zusammen mit der "weißen Wanne" unter der Stadthalle entstehe so eine Barriere. Besonders nach Starkregenereignissen könne das unterirdische Hangwasser nicht schnell genug abfließen und werde gestaut. Und das gefährde die Nachbargebäude.

Die Hochwassergefahrenkarte ist in den Augen der Anwohner im Bereich der Stadthalle zudem fehlerhaft. Ausgerechnet der Montpellierplatz und die Stadthalle ragen laut dieser Karte wie eine Insel aus dem Bereich des hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) heraus. Anwohner Dieter Strommenger hat aber ein Archivfoto aus dem Jahr 1947 aufgetan, das belegt, dass das Areal damals sehr wohl überflutet war. Daher, so die Schlussfolgerung der Anwohnergemeinschaft, dürfte dort nach der aktuellen Gesetzeslage ohne die Ausweisung von Überflutungsflächen nicht gebaut werden.

Hintergrund Stadt hofft auf schnelle Baugenehmigung Seit August 2019 ist die Stadthalle geschlossen, doch die endgültige Baufreigabe für die Sanierung ist noch nicht erteilt. Die Einwender (siehe Artikel oben) betonen, sie treffe keine Schuld, dass alles so lange dauere. Vielmehr seien ihre Bedenken spätestens seit Mitte 2020 bekannt, doch die Behörden von Stadt und [+] Lesen Sie mehr Stadt hofft auf schnelle Baugenehmigung Seit August 2019 ist die Stadthalle geschlossen, doch die endgültige Baufreigabe für die Sanierung ist noch nicht erteilt. Die Einwender (siehe Artikel oben) betonen, sie treffe keine Schuld, dass alles so lange dauere. Vielmehr seien ihre Bedenken spätestens seit Mitte 2020 bekannt, doch die Behörden von Stadt und Regierungspräsidium hätten die Eingaben noch nicht abgearbeitet. Da das Umweltamt für die wasserrechtliche Erlaubnis zuständig sei, könne sich die Stadt nicht zu Details aus dem laufenden Verfahren äußern, sagte hingegen ein Sprecher der Behörde. "Um die hydrogeologische Situation im Gutachten dezidiert darstellen zu können, waren nochmals vertiefende Untersuchungen und weitere Bohrungen erforderlich", heißt es vonseiten der Stadt. Die Einwender erhielten nun über die Online-Konsultation Einblick in das Verfahren und könnten sich auch noch einmal zu den Ergebnissen des Gutachtens äußern. Die Online-Konsultation läuft von diesem Donnerstag, 9. Dezember, bis zum 22. Dezember. Die wasserrechtliche Erlaubnis sei nicht Bestandteil einer Baugenehmigung, daher könnten die Arbeiten mitunter schon vor Abschluss dieses Verfahrens beginnen, betont der Stadtsprecher. Lediglich Arbeiten im Boden- und Grundwasserbereich seien zurückzustellen. Das Regierungspräsidium habe unterdessen bestätigt, dass der für eine Baugenehmigung erforderliche Abstimmungsprozess so weit vorangekommen sei, dass die Erteilung der Baugenehmigung angestrebt werden könne. Das neue hydrogeologische Gutachten liege seit dem 5. November vor. Hierbei seien die Eingriffe in den Grundwasserbereich bewertet worden. Die Situation im Ahrtal sei aber aus fachlicher Sicht nicht vergleichbar, so der Stadtsprecher. "Die jüngsten Ergebnisse bestätigen nach unserer Einschätzung, dass wir uns in einem guten Rahmen bewegen", so Sebastian Streckel, Projektleiter der GGH. (hob)

[-] Weniger anzeigen

Unterstützung bekommen die Anwohner von dem Physiker Prof. Hans Gutbrod. Das hydrogeologische Gutachten der Firma Töniges aus dem Jahr 2020, das die unterirdischen Bauten am Neckar als unbedenklich einstufte, ist in seinen Augen fehlerhaft. Der Gutachter habe einfach die zehn Jahre ältere Untersuchung aus den Plänen für den Neckarufertunnel übernommen und sei gar nicht darauf eingegangen, welches technische Risiko die "weiße Wanne" für die Statik der Stadthalle berge. "Ich frage mich, warum macht man nicht eine Simulation der Dynamik der Wasserflüsse", sagt Gutbrod. Und was die Gefahr für die Nachbargebäude und die Stadthalle selbst angehe, befürchtet er, Wetterereignisse wie im Ahrtal seien auch in Heidelberg durch Hangwasser vom Königsstuhl möglich.

"Unsere Sorgen werden durch die mangelnde Kommunikation verstärkt", betont Erika Albert. Offene Fragen würden nicht beantwortet, stattdessen würden die Verantwortlichen stets betonen, dass alle Zweifel ausgeräumt werden und bald mit den Bauarbeiten begonnen werden könne. Gutbrod: "Dann frage ich mich, warum legt man uns nicht die immer noch fehlenden Gutachten auf den Tisch, besonders das des Prüfstatikers, das letztendlich über die Baufreigabe entscheidet?" Für Dieter Strommenger und seine Mitstreiter ist klar: Werden ihre Bedenken nicht ausgeräumt, werden sie gegen die Baugenehmigung klagen. "Ersatzweise verlangen wir, dass uns alle Schäden, die an unseren Häusern entstehen, ersetzt werden."