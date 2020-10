Von Denis Schnur

Heidelberg. Seit Anfang Oktober hat das Heidelberger Theater knapp 30.000 Abonnentinnen und Abonnenten mehr. In diesem Semester können nämlich alle Studierenden der Universität kostenlos die allermeisten Vorstellungen der städtischen Bühne besuchen. Sie müssen nur ein paar Tage vorher eine Karte reservieren und können dann ihren Studentenausweis vorzeigen, anstatt zu bezahlen. Und das beliebig oft.

Diese "Theater-Flatrate", für die das Theater und der Studierendenrat der Uni (Stura) kürzlich den Vertrag unterzeichneten, soll noch mehr Studenten in die Vorstellungen locken – vor allem auch die, die es sich sonst nicht leisten könnten. "Es geht um soziale Ungleichheit", betonte Stura-Referentin Anna-Lena Wirth im Gespräch mit der RNZ. Denn während einige Studierende es von Kindesbeinen an gewohnt seien, ins Theater zu gehen, sei das für andere eine völlig neue Welt – und der Eintritt eine zusätzliche Hürde. Theaterintendant Holger Schultze sieht das ähnlich: "Theater darf kein Elite-Tempel sein, es muss für alle offen sein." Umso mehr freut er sich über die beschlossene Zusammenarbeit: "Das ist ein wichtiger Baustein, um mehr Menschen den Zugang zum Theater zu ermöglichen." Schließlich sei es kein Geheimnis, dass viele Studenten aufs Geld schauen müssten.

Doch komplett gratis ist das Angebot für die Studierenden nicht. Dieses Semester gilt als Probelauf für die "Theater-Flat". Hierfür zahlt der Stura 18.000 Euro aus seinen Rücklagen an das Theater. Bis Ende März soll nun beobachtet und ausgewertet werden, wie groß das Interesse an dem Angebot ist. Im Anschluss könnten die Studierenden in einer Urabstimmung entscheiden, ob sie künftig ein paar Euro mehr pro Halbjahr – in anderen Städten mit ähnlichen Modellen sind es meist um die drei Euro – als Semesterbeitrag zahlen und dafür kostenlos ins Theater können.

Dass dieses Halbjahr dabei aufgrund der Corona-Pandemie nicht unbedingt repräsentativ sein dürfte, ist allen Beteiligten bewusst. "Natürlich ist das nicht leicht in Corona-Zeiten", erklärt Schultze. Aber trotz der beschränkten Plätze in den Vorstellungen wolle man den Zugang für die Studierenden bewusst nicht begrenzen. "Wenn die Nachfrage zu groß ist, finden wir sicher Lösungen." So könne man etwa Vorstellungen wiederholen.

Aber die ersten Monate eines solchen Projektes dürfe man ohnehin nicht überbewerten, findet der Intendant: "Das hat auch etwas mit Kontinuität zu tun. Das Interesse steigt mit der Zeit und mit der Bekanntheit des Angebotes." Ähnlich sei es auch bei den Schulkooperationen des Theaters gelaufen, die mittlerweile äußerst beliebt seien – und durch die viele, die heute in Heidelberg studieren, das Haus auch schon gut kennen würden. "Die Zusammenarbeit mit dem Studierendenrat ist da nur folgerichtig", so Schultze.

"Theater-Flatrates" für Studierende gibt es in vielen Universitätsstädten schon lange. Thomas Eisenträger, der neue Verwaltungsleiter des Theaters, kennt sie etwa aus Bremen; Anke Scheller, neue Leiterin der Pressestelle des Theaters, aus Weimar. Sie war es auch, die die Idee nach Heidelberg brachte und, als sie Kontakt zu der Studierendenvertretung aufnahm, "offene Türen einrannte", wie sie sagt. Denn dort landete das Thema bei Peter Abelmann, der eigentlich für "Lehre und Lernen" zuständig, aber in seiner Freizeit Theaterenthusiast ist. Und diese Begeisterung will er mit seinen Kommilitonen teilen: "Gerade hier in der Altstadt umringen die Uni-Institute das Theater ja förmlich. Da muss ein Austausch her", ist er überzeugt.

Den will auch der Intendant suchen – und es mittelfristig nicht bei der "Theater-Flat" belassen. "Wo es Kontakte gibt, gibt es immer auch neue Ideen."