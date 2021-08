Von Denis Schnur

Heidelberg. Der Postbote gerät langsam ins Schwitzen und flucht leise vor sich hin. Mühsam schleppt er sein Lastenrad vom Asternweg über die stillgelegten Schienen zum Gleis 2 des S-Bahnhofs Pfaffengrund-Wieblingen. Er kommt vom Verteilzentrum der Post in der Nähe, beladen mit Briefen, die er in der Innenstadt zustellen wird. Wo genau, will er nicht sagen. Schließlich nutzt er gerade einen eigentlich illegalen Schleichweg. "Aber was bleibt mir anderes übrig?", fragt er. Er müsse nun mal mit dem Rad in die Bahn, und der Fahrstuhl werde schon seit Monaten saniert.

Wie lange die Arbeiten an dem Lift noch dauern, ist auch noch unklar. Als die Anlage im Januar außer Betrieb genommen wurde, kündigte ein Plakat das Ende im April an; im April wurde daraus der Mai; Ende Juli sagte die Pressestelle der Bahn auf RNZ-Anfrage, der Lift werde im August freigegeben. Auf eine Nachfrage Mitte August kam binnen neun Tagen keine Antwort.

Doch der Briefzusteller ärgert sich nicht nur über die überraschend lange Dauer der Reparatur. Er kann vor allem nicht nachvollziehen, warum die Bahn gleichzeitig den einzigen Weg, der ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen geblieben ist, mit einem Zaun verbaut hat. Ein etwa fünf Meter langer Stabzaun soll den Schleichweg nämlich eigentlich dichtmachen – aus Sicherheitsgründen, wie die Bahn schon im Januar auf RNZ-Anfrage erklärte. Für den Postboten nicht nachvollziehbar: "Der Weg ist doch nicht dicht. Er ist nur komplizierter, oft matschiger und steiler geworden", poltert er.

Fahrstuhl? Fehlanzeige! Seit Januar saniert die Bahn den Lift, eigentlich sollte er im April fertig sein.

Denn tatsächlich versperrt der Zaun nur einen Teil des Wegs zu den Gleisen, etwa vier Meter links davon gibt es noch immer einen Durchgang, der nicht nur von den Zustellern, sondern von vielen Fahrgästen rege genutzt wird. "Ich arbeite in Eppelheim ganz in der Nähe", sagt etwa eine junge Frau, während sie die toten Gleise überquert. "Und ich sehe nicht ein, warum ich einen riesigen Umweg zum Bahnsteig gehen soll." Nehme sie nicht den Schleichweg, müsse sie eine Schleife laufen bis hoch auf die Brücke, um dann die Treppen runterzugehen. "Das dauert locker fünf Minuten länger. Und ich verstehe wirklich nicht, was daran gefährlich sein soll, hier langzugehen."

Bei der Bahn sieht man das jedoch anders: "Auch betrieblich nicht mehr genutzte Anlagen bergen Unfallgefahren", erklärte ein Sprecher im Januar. Jetzt, etwa ein halbes Jahr, nachdem der dauerhafte Zaun errichtet wurde, ist man zudem überzeugt, dass er seinen Zweck erfülle: "Die Errichtung der Zaunanlage hat Wirkung gezeigt", so eine Sprecherin. Woran genau man das festmache und ob dadurch tatsächlich die Sicherheit erhöht worden sei, teilte sie auf RNZ-Nachfrage jedoch nicht mit.

Im Gegensatz zu der jungen Frau will der Postbote den regulären Weg über den Fahrstuhl und die Brücke nutzen, sobald das wieder möglich ist. Dann steht jedoch die Sanierung des Lifts am anderen Gleis an, bei dem er auf seinem Rückweg ankommt. Wie lange der Umbau dort dauern wird, teilte die Bahn ebenfalls nicht mit. Der Zusteller nimmt es jedoch mit Humor: "Dann muss ich mein Rad noch mehr Stufen hochtragen. Aber wenigstens ist es nach der Schicht leichter."