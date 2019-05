Von Micha Hörnle

Heidelberg. Seit letzter Woche hat die Hauptstraße keinen "Pustefix-Bären" mehr - aber das soll nicht lange so sein. Am Samstag schloss die Dielmann-Filiale an der Ecke Hauptstraße/Märzgasse endgültig - und schon kurz vorher war der Bär weg, denn der Knuddel gehörte der Schuhkette.

Als Dielmann vor gut zehn Jahren die ehemaligen Räume der Drogerie Werner bezog, war der ursprüngliche Bär - ihn gab es schon seit gut 50 Jahren - schon verschwunden. In der hauseigenen Deko-Abteilung wurde er nachgebaut (und hat seitdem ein dunkleres Fell), weil man sich mit dem schwäbischen Hersteller nicht einigen konnte: Der hatte verlangt, für seine Bären die eigene und recht teure Pustefix-Lauge zu verwenden, was Dielmann ablehnte.

So soll der neu-alte "Pustefix-Bär" aussehen - mit Heidelberger Seifenlauge. Foto: Rothe

Nun hat ausgerechnet "Pustefix" Heidelberg zu zwei neuen Bären verholfen, die am Dienstag in einer Woche, 14. Mai, um 11 Uhr am Neckarmünzplatz "Pustefix"-Geschäftsführer Frank Wolfgang Hein persönlich vorbeibringt. Denn den Geschäftsführer von "Heidelberg-Marketing", Mathias Schiemer, ließ das Bären-Drama nicht ruhen, schließlich ließ er schon als Kind die Seifenblasen vom Balkon aus auf sich regnen.

Bereits vor zwei Monaten wurden sich Schiemer und Hein handelseinig: Heidelberg bekommt zwei "Pustefix-Bären", die dann auch wieder ganz wie früher aussehen und auf einem Holzstuhl sitzen. Zudem verkauft "Heidelberg-Marketing" an seinen Touristeninformationen, aber auch in Hotels, Gaststätten und Läden fortan eigens designte "Heidelberger Seifenlauge" - von deren Erlös ein Teil an gemeinnützige Organisationen gehen wird.

Der eine Bär kommt an die Tourist-Info am Neckarmünzplatz, allerdings steht noch nicht fest, wann der zweite wieder auf den angestammten Balkon hoch über der Hauptstraße zieht: "Ich gehe nicht davon aus, dass es lange dauert", sagte Schiemer am Montag zur RNZ.

Zumindest hat er über die Besitzer des Hauses Kontakt zum neuen Pächter, der Hamburger-Kette "Five Guys", hergestellt - und offenbar haben die nichts gegen den "Pustefix-Bären". Schiemer ist sich sicher: "Wir finden zeitnah eine Lösung. Der Umbau für ,Five Guys’ dauert noch, aber ich möchte bis spätestens Juni den Bären auf dem Balkon haben."