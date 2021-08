Von Julia Schulte

Heidelberg. Eines steht nach diesem Nachmittag fest: Sollte sich Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner einmal beruflich umorientieren wollen, könnte er wohl problemlos als Stadtführer anheuern. Der OB hatte für den vorgestrigen Mittwoch zur Sommertour geladen und 20 Bürger bekamen die Gelegenheit, an seiner Stadttour, die thematisch auf den Neckar ausgerichtet war, teilzunehmen. Und so fand sich ein buntes Trüppchen aus gebürtigen, alteingesessenen und Neu-Heidelbergern zusammen, um den OB mal persönlich kennenzulernen und von ihm mehr über ihre Stadt zu erfahren. Unter ihnen waren auch Leser, die die Tour über die RNZ-Verlosung gewonnen hatten.

Treffpunkt war die Nepomuk-Terrasse direkt neben der Alten Brücke – und "der schönste Platz, um auf das Schloss zu gucken", wie Würzner anmerkte. Vor dieser Kulisse gab er dann fast eine Stunde lang Fakten und Anekdoten zum Besten und ließ so gut wie kein Thema unangetastet: Ob Wissenswertes zum Neckar, Informationen zur Geologie oder Überlegungen zu einem noch besseren Hochwasserschutz – am Schluss schwirrte sogar jenen der Kopf, die eigentlich dachten, Heidelberg gut zu kennen: "Obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin, habe ich wirklich viel dazugelernt", sagte etwa die Handschuhsheimerin Karin Genthner. Zum Beispiel habe sie gar nicht gewusst, dass der Neckar – abgesehen von der Fahrrinne – eigentlich überhaupt nicht tief sei und man theoretisch mit dem Kopf über Wasser auf die andere Seite spazieren könnte.

Nach der Mini-Vorlesung folgte ein kurzer gemeinsamer Spaziergang zum Anlegeplatz der Alten Brücke, wo schon das Schiff "MS Victoria" wartete, um mit der Gruppe die klassische Route der Neckarfähre "Lieselotte" abzufahren. Während die Teilnehmer die Gelegenheit nutzten, sich mit einem Snack zu stärken, griff Würzner zum Mikrofon und setzte seine Stadttour vom Wasser aus fort. Die Barockhäuser, der geplante Radweg nach Wieblingen, das Problem mit den Schwanengänsen, das Marriott-Hotel oder die Neckarwiese – alles, was vorbeizog, kommentierte der OB und gab so auch Einblicke in aktuelle politische Debatten und Pläne der Stadt.

Auf der Rückfahrt vom Neuenheimer Feld zur Altstadt legte er dann das Mikrofon beiseite und die Tourteilnehmer bekamen die Gelegenheit, ein wenig mit ihm zu plaudern und Fotos mit ihm zu schießen. Die Heidelberger Autorin Claudia Schmid ließ sich das nicht zweimal sagen. Sie hatte sich ganz besonders auf die Flussfahrt gefreut, da sie "ein großer Flussfan" sei und unbedingt mal den OB treffen wollte. Und so sprach sie mit Würzner über die Möglichkeiten, die es in Heidelberg für Künstler gibt, sowie über die inspirierende internationale Atmosphäre in der Stadt. "Absolut nahbar und zugänglich", lautete ihr Fazit nach dem Gespräch.

Auch viele der anderen Teilnehmer hatten gerade deshalb an der Tour teilnehmen wollen, um mal "ihren" OB im kleinen Kreis zu treffen. Isabel Walton etwa kommt aus Spanien und war erst vor anderthalb Wochen nach Heidelberg gezogen, hatte jedoch bereits ihr Erasmus-Jahr in Heidelberg verbracht. "Ich fand es cool, mal den OB meines Wohnortes kennenzulernen – das hatte ich noch nie", so Walton. Michaela Steiner sagte, dass sie vor allem aus Interesse, Neues zu lernen, an der Tour teilnehme. "Ich bin seit zwei Jahren in Heidelberg, aber wegen Corona fehlt mir einfach noch die Verbindung zur Stadt", so die Molekularbiologin.

Die Gelegenheit zum gemeinsamen Foto mit dem OB nutzte auch RNZ-Leserin Martina Kreuzer. Sie war aus Neckarhausen gekommen, wo sie als Fährkapitänin arbeitet – da habe es sich natürlich angeboten, den Heidelberger OB auf einem Schiff ein bisschen näher kennenzulernen, so Kreuzer. Auch ihr Gesamtfazit fällt positiv aus: "Ich habe wahnsinnig viel gelernt, und die Informationen waren sehr umfangreich", befand sie nach der Tour zufrieden.