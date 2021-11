Heidelberg. (ani) Das neue Heidelberger Stadtoberhaupt wird am 6. November 2022 gewählt. Das beschloss der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag mit nur einer Gegenstimme. Die Verwaltung hatte zunächst den 9. Oktober 2022 als Wahltermin vorgeschlagen. Allerdings wurde das von Studierendenvertretern und verschiedenen Jugendorganisationen scharf kritisiert. Der Vorschlag der Verwaltung erschwere Studentinnen und Studenten die Beteiligung an der Wahl des neuen Oberbürgermeisters oder der neuen Oberbürgermeisterin, da die Vorlesungszeit erst am 17. Oktober 2022 beginne und viele Studierende Anfang Oktober noch nicht wieder in Heidelberg seien.

Es sei keine Frage, dass man darauf Rücksicht könne, erklärte im Ausschuss erster Bürgermeister Jürgen Odszuck. Verwaltungsintern habe man sich deshalb noch einmal zusammengesetzt und wolle den 6. November vorschlagen. Dieser Sonntag liegt am Ende der Herbstferien. Eine Stichwahl – sollte diese nötig sein – fände entsprechend am 27. November statt.

Update: Mittwoch, 24. November 2021, 20.03 Uhr

Studierende kritisieren Termin für OB-Wahl

Heidelberg. (RNZ) Im Herbst 2022 wählt Heidelberg einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Heidelberger Studierende fordern jetzt, dass der Wahltermin außerhalb der Semesterferien liegt – also nach dem 17. Oktober. Die Amtszeit des amtierenden Oberbürgermeisters Eckart Würzner endet am 13. Dezember 2022. Die OB-Wahl kann frühestens drei Monate und muss spätestens einen Monat zuvor stattfinden – also zwischen dem 13. September und dem 13. November 2022.

Laut einer Beschlussvorlage des Haupt- und Finanzausschusses steht aktuell jedoch der 9. Oktober 2022 als Wahltermin im Raum. Die Studierenden bezeichnen dies in einer Stellungnahme als "inakzeptabel". Allein die Uni Heidelberg – mit ihren über 27.000 Studierenden – stelle einen großen Teil der Bevölkerung der Stadt. Hinzu kämen weitere Studierende von anderen Universitäten und Hochschulen. Als essenzieller Teil der Stadtgesellschaft sei die Möglichkeit der Studierenden zur Wahlteilnahme unbedingt sicherzustellen. In den Semesterferien befänden sich viele Studierende aufgrund von Praktika, Arbeit oder Familienbesuchen nicht in Heidelberg. Den Studierenden die Wahl derart zu erschweren, sei weder praktisch nachvollziehbar noch demokratisch vertretbar.

Den Wahltag bestimmt der Gemeinderat im Dezember 2021. Die Studierenden fordern den Gemeinderat daher in einem offenen Brief auf, den Termin so zu wählen, dass er nicht in die Semesterferien fällt.

Der parteilose OB Eckart Würzner wird für eine dritte Amtszeit kandidieren. Die Grünen haben angekündigt, eine Gegenkandidatin oder einen Gegenkandidaten aufzustellen. Die SPD hat sich noch nicht festgelegt.