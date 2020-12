Heidelberg. (rie) Da durften die Geschäfte noch einen letzten Tag vor dem harten Shutdown öffnen – und dann das: Ein Teil der Innenstadt war am Dienstag für anderthalb Stunden gesperrt. Ein Unbekannter hatte einen Koffer auf der Zeitungsleser-Statue am Anfang der Hauptstraße abgelegt.

Der verdächtige Koffer war gegen 13.40 Uhr entdeckt worden – und die Polizei reagierte sofort, sperrte den Bereich großräumig ab. Vom Bismarckplatz bis zur Neugasse war die Hauptstraße nicht mehr zugänglich, auch auf der Sofienstraße durfte keiner fahren. Die umliegenden Gebäude samt aller Geschäfte, Büros und Wohnungen wurden geräumt.

Eine Stunde später kamen die Experten vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, die eine etwaige Bombe hätten unschädlich machen können. Zur Sicherheit wurde nun der komplette Bismarckplatz geräumt, Busse und Bahnen durften ihn nicht mehr anfahren. Doch konnten die Bombenentschärfer recht schnell Entwarnung geben, nachdem sie den Koffer untersucht hatten – er war komplett leer. Um 15.13 Uhr wurden alle Absperrungen aufgehoben.

Den ganzen Tag über war noch einmal gut was los in der Altstadt, ohne dass es überfüllt gewesen wäre. Viele Läden boten satte Rabatte, einige "50 Prozent auf alles". Und so mancher nutzte die letzte Chance, Geschenke im Laden zu kaufen. Das sorgte an den Kassen für Schlangen: Im Erdgeschoss von "Galeria Kaufhof" war sie gegen 18.30 Uhr 50 Meter lang – weil alle 30 Wartenden genug Abstand hielten. Abends war in der Hauptstraße kaum noch jemand unterwegs, der keine Einkaufstüte in der Hand nach Hause trug – kurz vor der Ausgangssperre ab 20 Uhr.

Update: Dienstag, 15. Dezember 2020, 19.30 Uhr

Fußgängerzone war wegen herrenlosen Koffers gesperrt (Update/Fotogalerie)

Heidelberg. (pol/mün) Mitten im Einkaufstrubel vor dem Lockdown wurde am Dienstagmittag die Heidelberger Fußgängerzone gesperrt. Der Bereich zwischen Sofienstraße und Neugasse wurde ab etwa 13.40 Uhr von der Polizei abgesperrt, weil vor einem Geschäft ein "kofferähnlicher Gegenstand" gefunden wurde, so eine Polizeisprecherin. Der verdächtige Koffer befand sich auf der Statue des "Zeitungslesers" an der Ecke St.-Anna-Gasse und Hauptstraße.

Auch die Sofienstraße ab der Plöck und Teile des Bismarckplatzes wurden von der Polizei gesperrt. Der Straßenbahn- und Busverkehr über den Bismarckplatz war unterbrochen.

Mitarbeiter und Bewohner mussten die angrenzenden Gebäude verlassen, wie eine Betroffene der RNZ sagte.

Nach Eintreffen eines Entschärfungskommandos des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg wurde auch der Bismarckplatz abgesperrt. Hierdurch war auch der Straßenbahnverkehr beeinträchtigt.

Um 15.13 Uhr wurde durch die Entschärfer Entwarnung gegeben: Der Koffer war leer. Die Absperrungen konnten daraufhin aufgehoben und der Straßenbahnverkehr wieder freigegeben werden.

Update: Dienstag, 15. Dezember 2020, 15.40 Uhr