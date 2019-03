Wenn die Narren in Heidelberg los sind, dann ruht in der Verwaltung die Arbeit. Am Dienstag, 5. März, sind alle städtischen Ämter und Dienststellen geschlossen - auch das Rathaus. Am Rosenmontag und ab Aschermittwoch arbeiten die städtischen Einrichtungen jedoch wieder wie gewohnt. Gesonderte Regelungen gelten für folgende

Wer an Fasching wann geöffnet hat

Wenn die Narren in Heidelberg los sind, dann ruht in der Verwaltung die Arbeit. Am Dienstag, 5. März, sind alle städtischen Ämter und Dienststellen geschlossen - auch das Rathaus. Am Rosenmontag und ab Aschermittwoch arbeiten die städtischen Einrichtungen jedoch wieder wie gewohnt. Gesonderte Regelungen gelten für folgende Einrichtungen:

> Theaterkasse: Sie schließt am Fastnachtsdienstag schon um 14 Uhr.

> Stadtbücherei: Die Stadtbücherei hat sowohl Rosenmontag als auch Faschingsdienstag zu. Der Bücherbus fährt am Rosenmontag regulär seine Haltestellen an, steht am Dienstag jedoch still. Anders das Literaturcafé: Hier ist am Dienstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

> Recyclinghöfe: Sie sind am Fastnachtsdienstag ab 12 Uhr geschlossen.

> GGH: Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz Heidelberg (GGH) hat am Fastnachtsdienstag geschlossen. Bei dringenden technischen Notfällen erhält man aber unter Telefon 06221 / 619086 Hilfe.

> Friedrich-Ebert-Haus: Die Friedrich-Ebert-Gedenkstätte bleibt am Dienstag geschlossen.

> Kurpfälzisches Museum: Auch das Kurpfälzische Museum ist am Dienstag zu. (RNZ)

