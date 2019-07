Am Freitag, 5. Juli beginnt kurz nach Mitternacht der Abriss der Hebelstraßen-Brücke in der Heidelberger Weststadt. Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ) Die baufällige Hebelstraßen-Brücke, die die Römerstraße über die Bahngleise mit Kirchheim verbindet, wird abgerissen und bis zum Frühjahr 2021 neu gebaut. Der mittlere Bereich der Brücke wird konventionell mit Bagger und Presslufthammer abgerissen. Rechts und links neben den Gleisen werden nun Betonplatten ausgeschnitten und mit einem Kran herausgehoben.

Die Arbeiten erfolgen jeweils nachts ab Freitag, 5. Juli, 0.15 Uhr bis Donnerstag, 11. Juli, 4 Uhr.

Für Fotoaufnahmen bieten sich zwei Termine besonders an, wobei der zweite die spektakuläreren Bilder bieten wird: Am frühen Samstagmorgen, 6. Juli gegen 2 Uhr kommt ein kleiner Mobilkran auf der Ostseite (zur Weststadt hin) zum Einsatz und am frühen Dienstagmorgen, 9. Juli gegen 1.15 Uhr folgt dann auf der Westseite (nach Kirchheim hin) ein großer Raupenkran. Die beste Möglichkeit zum Fotografieren besteht in der Römerstraße.

Die Bahngleise unter der Brücke sind für die Abrissarbeiten an diesen sechs Tagen jeweils etwa vier Stunden in jeder Nacht gesperrt.