Von Holger Buchwald

Heidelberg. Keine Schlossbeleuchtung, kein Heidelberger Herbst und vor allem keine verkaufsoffenen Sonntage – die Absage von Großveranstaltungen macht den Einzelhändlern zu schaffen. "Gerade ein verkaufsoffener Sonntag wäre wichtig in dieser Zeit", glaubt Nikolina Visevic, Geschäftsstellenleiterin der Einzelhändlerinitiative "Pro Heidelberg": "Dass das jetzt wegfällt, ist für den Handel bitter."

Bereits das zweite Jahr in Folge wird es also keinen dieser Sonntage geben, der neue Kunden aus der Region nach Heidelberg anziehen soll. Der Umsatz fehlt. Vor allem aber gebe es für die Kaufhäuser, Boutiquen und inhabergeführten Geschäfte eine Gelegenheit weniger, sich und ihre Ware zu präsentieren. Ein verkaufsoffener Sonntag stärke zudem das Gemeinschaftsgefühl unter den Händlern. "Die Stimmung unter den Kollegen ist an solch einem Tag eine ganz andere als sonst", so Visevic.

Eine schnelle Lösung hat die Geschäftsstellenleiterin von "Pro Heidelberg" nicht parat. Das Grundproblem besteht darin, dass es für einen verkaufsoffenen Sonntag immer ein großes Fest oder Event als Anlass geben muss – wie den Heidelberger Herbst. Die Stadtverwaltung oder der Gemeinderat können sich nicht so einfach über das Landesgesetz hinwegsetzen – und eine große Mehrheit im Stadtparlament lehnt zusätzliche verkaufsoffene Sonntage zudem strikt ab.

"Und doch wäre es unser großer Wunsch, wenn der Bezug zu einem Anlass wegfallen könnte", so Visevic. Jetzt hat sie die Hoffnung, dass wenigstens die lange Einkaufsnacht an einem Samstag im Advent stattfinden kann. "Wenn wir Glück haben, lässt Corona vielleicht doch einen Weihnachtsmarkt zu. Wir wollen den Kunden schließlich ein Einkaufserlebnis bieten", sagt Visevic.

Abseits solcher Veranstaltungen ist das Stichwort "Einkaufserlebnis" für die Geschäftsstellenleiterin von zentraler Bedeutung, damit der stationäre Handel in Heidelberg bestehen und florieren kann. Das gemeinsame Erlebnis sei nach dem Corona-Lockdown wichtiger geworden als zuvor. Zumal der Online-Handel und die Möglichkeit des Homeoffice noch schneller an Bedeutung gewonnen haben als vor der Pandemie gedacht. Visevic: "Gerade deshalb müssen wir Heidelberg noch attraktiver machen."

Den Bismarckplatz aufhübschen, mehr Grün in die Innenstadt bringen, das steht für "Pro Heidelberg" schon seit Jahren auf der Wunschliste. Um solche Anliegen geht es auch in der Taskforce zur Aufwertung der Innenstadt, die Ende Juli zum ersten Mal tagte. Bei dem Treffen von Verbänden, Initiativen, Stadtverwaltung und Einzelhändlern ging es zunächst vor allem um eine Bestandsaufnahme, zugleich soll das gemeinsame Marketing verbessert und die Möglichkeit für Veranstaltungen wie Seitengassen-Feste ausgelotet werden.

Dass derzeit die ersten Poller gesetzt werden, um den Lieferverkehr nach 11 Uhr in der Altstadt zu begrenzen und das Baurechts- und das Ordnungsamt etwas liberaler mit den Regeln zur Warenpräsentation auf offener Verkehrsfläche umgehen, sind für Visevic vielversprechende erste Schritte. "Pro Heidelberg" könnte sich aber auch noch anderes vorstellen – wie einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr an den Adventswochenenden oder wirklich gute Park-and-ride-Angebote.

112 Mitglieder hat der Verein "Pro Heidelberg" derzeit. Bei den meisten handelt es sich um inhabergeführte Geschäfte in der Innenstadt. Aus der Binnensicht dieser Initiative hat Visevic zumindest Positives zu vermelden. In der Corona-Pandemie seien ihr nur drei Mitglieder abhandengekommen. Wie es den Geschäftsleuten nun geht, wird gerade in einer Online-Umfrage geklärt. Nachdem im letzten Jahr die Umsätze je nach Branche zwischen 30 und 90 Prozent im Vergleich zu 2019 gesunken sind, hofft Visevic bald wieder auf bessere Zahlen.