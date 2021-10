Heidelberg. (RNZ) Wo bis vor Kurzem die zweitälteste Filiale der Bauhaus-Kette stand, prangt jetzt ein großes weißes Loch im Stadtbild der Heidelberger Weststadt. Der Abriss des ehemaligen Baumarktes läuft planmäßig, wie der Baukonzern Diringer & Scheidel mitteilt. In den nächsten zwei Wochen sollen die oberirdischen Abbrucharbeiten abgeschlossen sein.

Doch auch in der Luft ist man dort in den nächsten Tagen fleißig. Denn das Geographische Institut der Uni führt im Rahmen des Projekts "Luftgestützte Observation Kritischer Infrastrukturen" Drohnenflüge über der Baustelle durch. Dabei geht es um die automatisierte Erfassung von Gebäuden auf Basis von Drohnenbildern und 3D-Daten.

Update: Montag, 25. Oktober 2021, 21.30 Uhr

So laufen die Abriss-Arbeiten auf dem Bauhaus-Areal

Heidelberg. (lyd) Seit einem Monat sind die Bagger an der ehemaligen "Bauhaus"-Filiale zugange. Seitdem bietet sich Heidelbergern und Besuchern der Stadt ein etwas außergewöhnliches Bild, wenn sie auf der Kurfürsten-Anlage unterwegs sind: Mächtige Bagger auf einem Berg von Schutt, der mit seinem Beißwerkzeug Wände, Böden und Stützpfeiler des Hauses packt und Stück für Stück das Gebäude abträgt.

Foto: Alex

Bis 2026 will die Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel auf dem Areal ein bis zu sechs Stockwerke hohes Haus mit Wohnungen, Ärztehaus, Gastronomie und Läden bauen. Doch zunächst muss dafür das alte Gebäude weg.

1965 wurde es als zweite Filiale des in Mannheim gegründeten "Bauhaus"-Konzerns eröffnet. Hatte man zuvor in die jeweiligen Spezialläden gehen müssen, um Werkzeug und Material für Umbauten oder für Reparaturen einzukaufen, bot das neue "Baumarkt"-Konzept alles an einem Ort an.

Abriss des Bauhaus-Areals















Zu retten war das bekannte Heidelberger Gebäude am Ende nicht. Bereits zum Jahresende 2019 wurde ein weiterer Betrieb untersagt: Die Immobilie war nicht mehr sicher, eine Sanierung hätte sich wirtschaftlich nicht gelohnt. Damit war das Gebäude in seiner alten Form nicht mehr zu retten.

Mit dem Abriss hat die Stadt nicht nur kurzzeitig eine Attraktion mehr, sondern auch ein neues Trainingsgelände. Denn an den Schutthaufen, Staubwolken und zum Abriss freigegebenen Gebäuderesten übt das Technische Hilfswerk (THW) derzeit Such- und Hilfseinsätze.