Von Sebastian Riemer und Holger Buchwald

Die gescheiterte Verlagerung des Betriebshofes war für Oberbürgermeister Eckart Würzner die Niederlage des Jahres. Im ersten Teil des RNZ-Jahresend-Interviews spricht er auch von Grenzen der Bürgerbeteiligung, über die Stadthallensanierung und die finanzielle Situation Heidelbergs.

Herr Würzner, war 2019 ein gutes Jahr für Heidelberg?

Es war ein sehr gutes Jahr. Wenn ich mit Kollegen aus anderen Städten spreche, merke ich, wie gut es uns geht. In Chemnitz etwa kann man die Kanalisation unter der Turnhalle nicht mehr bezahlen, die für den Schulsport notwendig ist. Wir sind mit unseren Themen weit weg von solch einer echten Problemlage.

Und was läuft nicht so gut in Heidelberg?

Die Arbeitsbelastung wird immer größer. Das merke ich nicht nur bei mir, sondern auch bei den Mitarbeitern, die bei all den Anfragen und Aufgaben kaum noch hinterherkommen. Wir sind als Verwaltung sehr bürgerfreundlich. Aber heutzutage möchte jeder eine individuelle Antwort auf seine Fragen.

Woran liegt es, dass das so zugenommen hat?

Es gibt einzelne Personen, die sehr stark an Stadtentwicklungsprojekten beteiligt werden möchten. Sie wollen in allen Details mitreden, bis hin zu den Zeichnungen des Statikers. Das ist aber nicht ihre Aufgabe. Hier müssen wir Grenzen setzen. Die Sitzungen des Gemeinderates, die öffentlichen Vorlagen – jeder kann sich informieren. Mehr können wir nicht leisten, ohne die Verwaltung komplett lahmzulegen.

War es denn auch für Sie persönlich ein gutes Jahr?

Es war gemischt. Ich habe einen langjährigen, guten Freund verloren, der dieses Jahr verstorben ist. Ich bin aber auch zum dritten Mal Großvater geworden. Das ist ein großartiges Gefühl. Wenn man Nachwuchs in den Armen hält, merkt man: Das Leben geht weiter.

Wer hat sie dieses Jahr am meisten geärgert?

Es war nicht Björn Leuzinger mit seiner Bierflasche. (lacht) Aber die Entscheidung zum Betriebshof war für mich und ganz viele in Heidelberg schwer zu verkraften. Das waren die härtesten Minuten für mich, als im Gemeinderat mit einer Stimme Mehrheit entschieden wurde, den Betriebshof nicht auf den Großen Ochsenkopf zu verlagern. Dafür war nicht nur Herr Leuzinger verantwortlich, sondern die Hälfte des Gemeinderates.

Hintergrund > Eckart Würzner (58) ist seit dem 14. Dezember 2006 Oberbürgermeister von Heidelberg. Nach seiner ersten Amtszeit wurde er am 19. Oktober 2014 für weitere acht Jahre wiedergewählt. Er leitet die Verwaltung und ist gleichzeitig Vorsitzender des Gemeinderates. Seit 1982 ist er mit Janine [+] Lesen Sie mehr > Eckart Würzner (58) ist seit dem 14. Dezember 2006 Oberbürgermeister von Heidelberg. Nach seiner ersten Amtszeit wurde er am 19. Oktober 2014 für weitere acht Jahre wiedergewählt. Er leitet die Verwaltung und ist gleichzeitig Vorsitzender des Gemeinderates. Seit 1982 ist er mit Janine Würzner verheiratet, mit der er in Ziegelhausen lebt und vier erwachsene Kinder sowie drei Enkelkinder hat. Nach seinem Studium der Geografie und seiner Dissertation begann er 1988 bei der Stadt Heidelberg als Umweltfachberater, half in Brasilien in Rio de Janeiro und Curitiba sowie in Saudi Arabien beim Aufbau eines Umwelt- und Energiemanagements, bevor er im Jahr 2000 zum Umweltbürgermeister gewählt wurde. Qua Amt ist Würzner Aufsichtsratsvorsitzender verschiedener städtischer Gesellschaften – der Stadtwerke, von Heidelberg Marketing und des Technologieparks. Unter anderem ist er auch Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Heidelberg. National ist er Mitglied des Präsidiums- und Hauptausschusses des Deutschen Städtetages, international engagiert er sich stark für den Klimaschutz, vor allem als Präsident des Europäischen Netzwerkes Energy Cities. hob

Betriebshofverlagerung, Stadthallensanierung, Dezernatsverteilung: Es gab viel Gegenwind bei Ihren Entscheidungen. Haben Sie ein Kommunikationsproblem?

Nein, das glaube ich nicht. Mich fragen viele, warum einmal getroffene Entscheidungen immer wieder infrage gestellt werden. Diese Bürger sagen mir: Steht zu Euren Entscheidungen. Dafür haben wir Euch gewählt.

Sie können den breiten Widerstand gegen einen Betriebshof auf dem Ochsenkopf nicht kleinreden.

Das war kein breiter Widerstand. Es gab eine sehr gute Mobilisierung von einigen wenigen. Wir leben in einer medialen Welt, in der Emotionen eine große Rolle spielen. Vom Bündnis für den Bürgerentscheid wurde der Eindruck erweckt, dass ein Naherholungsparadies vernichtet wird. Aber, ehrlich gesagt, diese Bedeutung hat diese Wiese nie gehabt. Ich sehe dort selten jemanden. In fünf Jahren werden sich alle wundern, warum man diese Wiese neben der Autobahn als das Begegnungszentrum Bergheims verklärt hat.

Wieso haben Sie es trotzdem nicht geschafft, mit Ihren Argumenten zu überzeugen?

Wir hatten einen langen Beratungsprozess und haben viele Varianten geprüft. Am Ende stand ein klarer Beschluss des Gemeinderats für die Verlagerung des Betriebshofes auf den Großen Ochsenkopf. Und doch hat sich am Ende die Hälfte des Gemeinderates nicht daran gehalten. Das ist genau das Problem, von dem ich eben sprach: Es fehlt die Bereitschaft, zu schwierigen Entscheidungen zu stehen.

Sie meinen in diesem Fall die grüne Gemeinderatsfraktion.

Ja, in diesem Fall waren es zum Großteil die Grünen.

War es nicht falsch von Ihnen, alles auf die Karte Ochsenkopf zu setzen?

Haben wir ja gar nicht. Wir haben zwölf Varianten geprüft und intensiv abgewogen. Der Betriebshof muss ins Zentrum einer Stadt, das sagt jeder Verkehrsplaner, auch wenn die Städteplaner das nicht gerne hören. Der Betriebshof in Ludwigshafen – der ist viel neuer als unserer – wird stillgelegt, weil er zu weit draußen ist, weil die Leerkilometer ihn ruinieren. Die vermeintlichen Alternativen weit draußen sind deutlich schlechter oder schlicht unrealistisch. Für Straßenbahnbahn-Schienen an der Speyerer Straße etwa bekommen wir keinen Cent Förderung.

Also behaupten Sie, die Grünen haben immer nur Unsinn erzählt?

Zumindest haben sie eine Geisterdiskussion geführt. Selbst wenn wir Patrick Henry Village mit einer Straßenbahn anschließen, würde man einen Betriebshof nie an diese Strecke verlagern. Das passt weder vom Trassenverlauf noch von der Zeitschiene. Realistisch ist nun nur noch der alte Standort. Das Problem ist, dass er für Bergheims Entwicklung ...

... eine Katastrophe ist.

Von Katastrophe reden Sie. Es ist eine Blockade der innerstädtischen Entwicklung. Und perspektivisch bietet das Gebiet für unseren öffentlichen Nahverkehr nicht die gleichen Möglichkeiten wie der Ochsenkopf. Aber es ist nun so beschlossen und so machen wir es.

Auch bei der Stadthallensanierung gibt es viel Kritik.

Nein, es gibt einige Bürger, die bei bestimmten Themen sehr aktiv sind. Ich kenne sie alle persönlich und kann sie an wenigen Händen abzählen. Sie waren teilweise früher selbst Stadträte oder kommen aus anderen Funktionen. Sie stellen sich gegen die Linie ihrer eigenen Partei im Gemeinderat. Das ist jedem erlaubt. Aber man sollte diese Stimmen nicht mit der allgemeinen Stimmungslage in der Stadt gleichsetzen. In Gesprächen und bei den Führungen sind die Menschen begeistert. Der Architekt befreit den Saal von Einbauten der 70er- und 80er-Jahre. Er legt in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz die historische Bausubstanz wieder frei. Das ist großartig. Unsere Grande Dame wird bald wieder strahlen wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Aus unserer Sicht ist es bei der Stadthalle nicht nur eine kleine Minderheit, bei welcher der Eindruck eines Hinterzimmer-Gemauschels entstanden ist. Was lief da schief?

Aus meiner Sicht nichts. Da ist ein hochverdienter Bürger und Mäzen unserer Stadt bereit, die Sanierung komplett zu bezahlen – das ist ein Riesengeschenk. Es war das gemeinsame Ziel von Expertenkreis und Mäzen, die dringend nötige Sanierung anzugehen und dabei den historischen Zustand der Stadthalle so weit wie möglich wiederherzustellen. Dann gab es den Wunsch, dass die Stadthalle noch besser für Konzerte genutzt werden kann. Das geht nur über eine Vergrößerung des Raumvolumens, also indem man den Boden in Form gestufter Sitzreihen absenkt. Und weil viele Nutzer auch die Ebenerdigkeit erhalten wollten, haben sich sowohl Nutzer als auch Planer und abschließend der Gemeinderat für die Hubböden ausgesprochen, mit denen beides möglich ist.

Gerade die Hubböden haben viele Kritiker.

Die Gegner tun gerade so, als ob das eine völlig neue Technik wäre, dabei gibt es Hubböden heutzutage überall: im Rosengarten, im Theater, sie funktionieren problemlos. Und, auch das sollte man einmal betonen, der Gemeinderat hat das Konzept genau so beschlossen. Jeder Veranstalter kann nun entscheiden, ob er den Saal mit gestuften Sitzreihen oder wie bisher mit flachem Parkett nutzen möchte. Wo liegt da das Problem?

Können Sie uns versprechen, dass dieses Waechter-Konzept am Ende nicht 50 Millionen Euro kosten wird, wovon die Stadt dann 20 Millionen selbst tragen muss.

Die Sanierung könnte teurer werden. Aber nicht wegen der Hubböden, sondern etwa deshalb, weil wir die Lüftungsanlage nicht mehr in Betrieb nehmen können, weil sie alt und verkeimt ist. Das sind aber ganz andere Probleme als die zuletzt öffentlich diskutierten.

Bei vielen Projekten explodieren die Kosten. Das Konferenzzentrum wird 35 Millionen Euro mehr kosten. Was läuft da schief?

Die Baupreise explodieren momentan. Das macht günstiges Bauen schwierig. Zudem haben wir beim Konferenzzentrum das Grundstück mit an die GGH verkauft – ein internes Rechtsgeschäft, das fünf Millionen ausmacht. Dazu kommen fünf Millionen für den Innenausbau, die bislang im Etat des späteren Betreibers vorgesehen waren und die jetzt hierher übertragen wurden.

Finanzbürgermeister Heiß hat jüngst erneut gewarnt, dass Heidelberg finanziell kontinuierlich über seine Verhältnisse lebt. Wie wollen Sie da gegensteuern?

Heidelberg hat bisher einen ausgeglichenen Haushalt. Wir müssen investieren in Zeiten günstiger Zinssätze: Wenn wir Schulen und Straßen nicht sanieren, ist auch das eine finanzielle Last für kommende Generationen. Aber ich wehre mich gegen konsumtive Ausgaben. Da müssen wir sparsam sein. Es ist leicht, zu sagen, Heidelberg lebe "über seine Verhältnisse" – aber darunter sind ja viele von einer breiten Mehrheit gewünschte Ausgaben, etwa, damit auch ärmere Eltern sich die Kita leisten können.

An welcher Schraube wollen Sie denn drehen?

Man darf nicht zu viel versprechen. Kostenlose Kitas, kostenloser Nahverkehr, kostenlose Theaterbesuche, kostenlose Schwimmbäder – das würde alles der Steuerzahler zahlen. Mir ist besonders bei der Bildung wichtig, dass wir Familien mit wenig Geld entlasten. Und wir müssen den ÖPNV attraktiver machen. Aber: Das 365-Euro-Ticket hat nirgendwo zu einem großen Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn geführt. Da nehme ich lieber das Geld – 20 Millionen Euro – für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.

Info: Im zweiten Teil des Interviews in der Montagsausgabe lesen Sie unter anderem, warum Eckart Würzner den Klimanotstand ausgerufen hat und wie er die Zukunft von Patrick Henry Village sieht.