Von Timo Teufert

Heidelberg-Südstadt. Welche Ideen haben die Bewohner der Südstadt für ihren Stadtteil? Dieser Frage geht eine Stadtteilkonferenz nach, die vom Südstadtbüro, vom Stadtteilverein und von Chapel e.V., dem Trägerverein des neuen Bürgerzentrums, organisiert wird. Sie findet am Mittwoch, 3. April, von 18 bis 21 Uhr in den Räumen der Markusgemeinde, Rheinstraße 29, statt. Rebecca Ramirez und Stefanie Ferdinand vom Südstadtbüro sowie Eva-Maria Eberle vom Stadtteilverein Südstadt erklären die Ziele der Konferenz.

Was wollen Sie mit der Stadtteilkonferenz erreichen?

Ferdinand: Die Stadtteilkonferenz soll ein Forum für den Austausch- und Kennenlernprozess zwischen Neu- und Altbürgern sein. Wir sind schon sehr gespannt.

Eberle: Es ist unsere Aufgabe, den Menschen, die schon lange in der Südstadt leben, zu zeigen, dass hier etwas Neues entsteht und es viele Aktivitäten gibt. Auf den Flächen hinter den Zäunen passiert jetzt etwas. Unser Ziel ist, nicht zwei Stadtteile zu bekommen, sondern einen. Und ein gemeinsames Südstadt-Bürgerbewusstsein zu schaffen.

Auf welcher Grundlage beruht denn die Südstadtkonferenz?

Ramirez: Wir wollen bei der Konferenz transparent machen, was die Befragung von Professor Martin Albert ergeben hat. Er hat 2017 qualitative Interviews geführt und eine quantitative Befragung gemacht, was den Menschen in der Südstadt fehlt, was sie sich für ihren Stadtteil wünschen würden und wie zufrieden sie mit bestehenden Angeboten sind. Rund 350 Fragebögen sind damals zurückgekommen.

Was fehlt den Menschen denn?

Ferdinand: Die Rückmeldungen auf die Befragung zeigen, dass den Menschen ein Seniorenzentrum fehlt, aber auch ein kulturelles und soziales Angebot.

Eberle: Es fehlt aber auch ein Begegnungsort für alle Südstädter. Wir brauchen für einen Stadtteil, der sich von der Einwohnerzahl her verdoppeln wird, ein Bürgerzentrum. Das wird in der Chapel entstehen und der neue Mittelpunkt in der Südstadt werden. Das Bürgerzentrum, das Ende des Jahres fertig werden wird, soll Treffpunkt für die Bürger werden. Dafür haben sich vier Akteure zusammengefunden, um gemeinsam das Zentrum zu betreiben: Der Effata-Weltladen, die Caritas, der Verein FormAD und der Stadtteilverein.

Brauchen die Bewohner ein solches Zentrum?

Eberle: Der Bedarf für einen Ort, an dem man sich treffen kann, ist da. Das merken wir ganz deutlich zum Beispiel bei unseren Stammtischen, beim Südstadtfrühstück oder beim Südstadtglühen. Doch wenn man - wie wir im Moment - keinen Raum hat, den man Interessierten anbieten kann, wo sie sich treffen können, und es noch nicht einmal ein Restaurant mit Nebenraum gibt, dann wird die Arbeit schwierig.

Wie wird die Konferenz denn genau ablaufen?

Ferdinand: Nach der Begrüßung wird Professor Albert die Ergebnisse seiner Studie vorstellen, dann können sich Interessierte an Infotischen über die Arbeit der Vereine informieren, die in der Südstadt aktiv sind. Im Anschluss sollen die Akteure mit den Besuchern ins Gespräch kommen und die Anliegen und Anregungen in Themenspeichern festgehalten werden.

Zu welchen Themen wird es denn die Themenspeicher bei der Stadtteilkonrenz geben?

Ferdinand: Wir haben fünf Speicher vorgesehen: Einen zum Thema Vernetzung, Aufbau von Kommunikationsstrukturen und Angebotstransparenz. Der zweite läuft unter der Überschrift "Der andere Park/Common Ground". Ein dritter Speicher soll sich mit dem Zusammenleben in der Nachbarschaft, der Beteiligung im Stadtteil und der Angebotsentwicklung beschäftigen. Ein vierter Speicher wird vom Verein Transition Town zum Thema "Nachhaltig besser leben" angeboten und Professor Albert bietet einen offenen Themenspeicher an.

Ziel der Konferenz ist also auch, die Menschen für das ehrenamtliche Engagement im Stadtteil zu begeistern ...

Ramirez: Richtig. Wir als Stadtteilbüro wollen das bürgerschaftliche Engagement vorantreiben, sind Moderator, Begleiter, Unterstützer und Impulsgeber. Die Stadtteilarbeit lebt vom Mitmachen. Ein Stadtteil kann nur dann aufleben, wenn sich die Menschen engagieren. Mit der Konferenz wollen wir jetzt die Menschen erreichen, die bereit sind, zukünftig ein kleines Projekt zu übernehmen.

Gibt es denn schon Anläufe dafür?

Ferdinand: Die gibt es. In den neuen Wohnprojekten leben viele kreative Menschen, die schon auf uns zugekommen sind. Denn Neubürger suchen ja meist nach Strukturen, denen sie sich anschließen können. Die Wohngruppen gehen da mit gutem Beispiel voran. Wir sehen eher die Schwierigkeit darin, die Menschen zu erreichen, die schon lange in der Südstadt leben. Im Sommer planen wir deshalb auch, die Bewohner noch einmal mit einem Lastenrad aufzusuchen.

Was können Sie den Bürgern, die sich engagieren wollen, heute schon anbieten?

Ramirez: Bürgerschaftliches Engagement braucht einen Impuls und ein niedrigschwelliges Angebot. Diesen Impuls wollen wir mit dem Projekte-Fonds fördern, den wir für die Südstadt aufgelegt haben. Wenn Bewohner, Gruppen oder lokale Initiativen Ideen haben, wie man die Südstadt mit sozialen, kulturellen oder kreativen Angeboten bereichern könnte, können diese dank des Fonds schnell und unbürokratisch unterstützt werden. Wer die Mittel bekommen wird, soll künftig ein Vergabebeirat entscheiden.

Woher kommen denn die Mittel?

Ramirez: Wir haben bisher Zusagen von zwei Betrieben, die in der Südstadt aktiv sind, bekommen. Wir freuen uns natürlich aber auch darüber, wenn wir weitere Sponsoren gewinnen können.