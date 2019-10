> Die Bezirksbeiräte als Gremium sind in der Gemeindeordnung des Landes in § 65 verankert. In Stadtkreisen und Großen Kreisstädten sowie in Gemeinden mit räumlich getrennten Ortsteilen können interne Gebietsgliederungen in Form von Bezirken vorgenommen werden. In diesen Stadtbezirken können Bezirksbeiräte gebildet und eine örtliche Verwaltung eingerichtet werden, um mehr

> Die Bezirksbeiräte als Gremium sind in der Gemeindeordnung des Landes in § 65 verankert. In Stadtkreisen und Großen Kreisstädten sowie in Gemeinden mit räumlich getrennten Ortsteilen können interne Gebietsgliederungen in Form von Bezirken vorgenommen werden. In diesen Stadtbezirken können Bezirksbeiräte gebildet und eine örtliche Verwaltung eingerichtet werden, um mehr Bürgernähe herzustellen. Eine Direktwahl der Bezirksbeiräte ist nur in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern möglich. Der Gemeinderat entscheidet darüber, ob die Bürgerinnen und Bürger die Bezirksbeiräte direkt wählen können. Bisher hat sich noch keine Stadt in Baden-Württemberg für eine Direktwahl entschieden. Alle Bezirksbeiräte werden daher vom Gemeinderat ernannt.

Seit dem Jahr 2014 gibt es in Heidelberg 15 Bezirksbeiräte. Neu hinzugekommen sind damals die Gremien in der Bahnstadt und in der Südstadt, die sich zuvor einen Bezirksbeirat mit der Weststadt teilte. Je nach Größe des Stadtteils haben sie zwischen zehn und achtzehn Mitglieder. Hinzu kommen die Vorsitzenden des Stadtteilvereins, die jeweiligen Kinderbeauftragten sowie die Vertreter des Stadtteilmanagements , die ohne Stimmrecht an den Sitzungen teilnehmen. Jeder Bezirksbeirat tagt mindestens dreimal pro Jahr.

Bereits 1963 wurde erstmals in Heidelberg in Kirchheim ein Bezirksbeirat gebildet. Mitte der 1980er Jahre wurde die Bildung von Bezirksbeiräten für das ganze Stadtgebiet im Gemeinderat intensiv diskutiert. 1986 wurde durch Gemeinderatsbeschluss das gesamte Stadtgebiet in Bezirke aufgeteilt. Die Bestellung der Bezirksbeiratsmitglieder erfolgte 1987. (tt)

