Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Kurfürsten-Anlage wird in den nächsten Jahren der städtebauliche Hotspot Heidelbergs in der Innenstadt. Zwischen Hauptbahnhof und Römerkreis entwickeln Epple und die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) das Gelände der ehemaligen Heideldruck-Zentrale und der Stadtwerke. Einige hundert Meter weiter Richtung Innenstadt haben die Sparkasse und die Volksbank bereits angekündigt, ihre Zentralen an den Europaplatz in der Bahnstadt verlegen zu wollen. Und noch konkreter wird es für das gegenüberliegende Bauhaus-Areal und die gesamte Häuserzeile bis zum Hotel Crowne Plaza, das im August 2020 Insolvenz angemeldet hat.

Seit Mitte November 2019 ist der zweitälteste Heimwerkermarkt des Bauhaus-Konzerns in Deutschland geschlossen. Die Mannheimer Unternehmensgruppe "Diringer & Scheidel" hat das Gelände gekauft. "Dass der Markt und das Parkhaus abgerissen werden, ist klar", so ein Unternehmenssprecher: "Das Gebäude ist aus technischen Gründen nicht zu halten." Es darf nicht betreten werden, einzig die Künstlergruppe "Kalamari Klub" konnte die Schaufenster des Bauhauses in den letzten Monaten für eine Fotoausstellung nutzen. Eine andere Zwischennutzung sei nicht geplant, so der Unternehmenssprecher.

Den fast eineinhalbjährigen Stillstand begründet "Diringer & Scheidel" teilweise mit Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie. Vor allem aber würde der Konzern gerne auch noch die gesamte Häuserzeile zwischen dem Bauhaus-Areal und dem Crowne Plaza entwickeln. Ob es soweit kommt, hänge von den derzeit laufenden Verhandlungen ab, so der Firmensprecher. Erst wenn diese Verkaufsgespräche abgeschlossen seien, könne man konkrete Planungen vorlegen, wie es in der Kurfürsten-Anlage weitergehe.

Einzelhandel, Büros, Arztpraxen, "viel Wohnen" und eine große Tiefgarage wollen"Diringer & Scheidel" in den Neubauten unterbekommen, so viel ist jetzt schon klar. Und fest steht auch, dass der Baukonzern, der in Mannheim unter anderem das Einkaufszentrum Q6/Q7 und das Kepler-Quartier am Hauptbahnhof entwickelte, das leerstehende Crowne Plaza in Heidelberg nicht kaufen werde. "Offiziell hat Diringer & Scheidel kein Interesse daran", so der Unternehmenssprecher.

"Wir werden uns bei der Neuentwicklung des Geländes natürlich an die städtebaulichen Vorgaben handeln", betont der Firmensprecher. Grundlage für die Neubebauung ist der städtebauliche Entwurf von "Pesch & Partner" und das Freiraum-Konzept von WBP Landschaftsarchitekten, die bereits 2005 als Sieger aus einem Ideenwettbewerb für den gesamten Bereich zwischen Kurfürsten-Anlage und Bahnhofstraße und vom Römerkreis bis zur Rohrbacher Straße hervorgingen.

Leitgedanken sind eine zur Kurfürsten-Anlage hin bis zu sechsgeschossige Blockbebauung mit Innenhöfen und einem kleinen Platz an der Landhausstraße. An der Bahnhofstraße sollen die Gebäude nur vier Etagen haben. Die Bauten sollen kleinteiliger als heute werden, sodass die Straßen der Weststadt bis zur Kurfürsten-Anlage fortgeführt werden und ein Durchgang nach Bergheim entsteht. Das wurde bereits mit dem Abriss des ehemaligen Finanzamtes und der Gerichte sowie dem Neubau von Kurfürstenhof und Kurfürsten-Carré zwischen Bauhaus und Römerkreis umgesetzt. Besonders die Verschmälerung der Bahnhofstraße sorgte aber damals für Diskussionen. Denn auch das ist einer der Grundgedanken des Bebauungsplans: Der Straßenquerschnitt an der Rohrbacher Straße soll die gesamte Bahnhofstraße entlang gleich sein.

Wann es mit dem Abriss des Bauhauses und der Neubebauung losgeht, ist noch völlig unklar. Doch wenn es so weit ist, soll es nach der Auskunft des Unternehmenssprechers recht schnell gehen: "Wir wollen in dreieinhalb Jahren fertig werden."