Heidelberg. (dns) Auch ohne Semesterticket können Studenten abends ab 19 Uhr und am Wochenende ganztägig umsonst mit Bussen und Bahnen fahren. Diese Regelung galt bislang nur für Heidelberg und die unmittelbare Umgebung - ab dem Wintersemester 2019/20 gilt sie für den gesamten Geltungsbereich des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN). Diese Änderung ist Teil des neuen Vertrages, den die Studierendenvertretung mit dem VRN ausgehandelt hat und der in der vergangenen Woche durch eine Urabstimmung unter den Studenten der Universität bestätigt wurde.

Dabei stimmten 67,2 Prozent dafür, den Vertrag mit dem VRN um fünf weitere Jahre bis 2024 zu verlängern, obwohl die Nahverkehrsnutzung für die Studenten weiter teurer wird: Für das eigentliche Ticket, das aktuell 170 Euro im Halbjahr kostet, steigt der Preis ab 2020 um fünf Euro pro Jahr. Zudem steigt der Sockelbetrag, den jeder Student zum Semesterbeginn zahlen muss - auch wenn er das Ticket nicht kauft - um 3,50 Euro. Dass die Abend- und Wochenendregelung ausgeweitet wird, war den Studenten zudem sechs weitere Euro pro Semester wert. Immerhin 61,1 Prozent sprachen sich bei der Abstimmung in einer zweiten Frage für den größeren Geltungsbereich aus. Somit zahlt ab dem nächsten Semester jeder eingeschriebene Student 35,30 Euro als Sockelbetrag.

Obwohl sich bei der Abstimmung immer noch zwei Drittel der Studenten für die Beibehaltung des Tickets aussprachen, ist die Zustimmung im Vergleich zu 2014 doch deutlich gesunken. Damals sprachen sich noch 91 Prozent für das Ticket aus. "Der steigende Preis des Tickets und des Grundbeitrags nimmt den Studierenden zunehmend jegliches Verständnis für das Semesterticket als Ganzes", erklären sich die beiden Verkehrsreferenten des Studierendenrates, Michael Pfister und Rahel Amler, das Ergebnis. "Auch die Solidarität derjenigen, die es nicht brauchen, wird zunehmend belastet." Das Semesterticket könne jedoch nur als solidarisches Modell funktionieren: "Wir hoffen deshalb, dass eine Umkehr von dieser Preispolitik stattfinden wird, denn die Steigerungen stehen im keinem Verhältnis zum Budget der Studierenden."

An der Abstimmung nahmen 3396 Studentinnen und Studenten teil, wahlberechtigt wären 25.894 gewesen. Das entspricht 13,1 Prozent, 2014 waren es mehr als 20 Prozent. "Das ist, wie für Stura-Verhältnisse üblich, recht klein, aber vergleichbar mit den anderen Zahlen zur Beteiligung der Studierenden der Universität Heidelberg", so Amler und Pfister. Jedoch stelle man einen kontinuierlichen Zuwachs fest: "Es ist schade, dass nicht alle Studierenden ihr Recht zur Mitbestimmung nutzen, aber wir freuen uns über das zunehmende Interesse an Universitätspolitik."