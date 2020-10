Von Birgit Sommer

Heidelberg. Eigentlich hätte der Heidelberger Virologe Ralf Bartenschlager (62) in diesem Jahr Nobelpreisträger für Medizin sein können. Die drei vom Komitee gewählten Wissenschaftler haben das Hepatitis-C-Virus (HCV) identifiziert. Bartenschlagers Team hat zehn Jahre später das Zellkultursystem aufgebaut, das die Entwicklung von Medikamenten gegen HCV erst ermöglichte. Die Infektion gilt heute als heilbar. Nach neuesten Schätzungen sind weltweit 71 Millionen Menschen chronisch mit HCV infiziert. In Deutschland stecken sich jährlich 5000 Menschen an.

Herr Professor Bartenschlager, der Nobelpreis für Medizin wurde nach 2008 – damals gab es ihn für die Entdeckung des Humanen Papillomvirus (HPV) und des Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) – diesmal wieder für die Erforschung einer Infektionskrankheit, verursacht durch das Hepatitis-C-Virus (HCV) vergeben. Sind Infektionen wieder ein großes Thema? Auch wegen des Corona-Virus?

Ich denke, dass Corona ein Anlass war, sich bei der Vergabe des Nobelpreises mit einem infektiologischen Thema zu befassen. Übrigens ist der letzte Nobelpreis für dieses Themengebiet nicht so lange her: Vor fünf Jahren hat das Komitee die Entdeckung von Avermectin und Artemisinin zur Behandlung von tropischen Infektionskrankheiten, darunter die Malaria, ausgezeichnet.

Hintergrund Hepatitis D wird therapierbar Was vor rund 25 Jahren als Grundlagenforschung begann, führte nun zur erfolgreichen Zulassung eines Medikaments: Der von Heidelberger Forschern entwickelte Virusblocker Bulevirtide (Handelsname Hepcludex, ehemals Myrcludex B) wurde jetzt von der Europäischen Kommission zugelassen. Hepcludex ist der erste Vertreter der sogenannten [+] Lesen Sie mehr Hepatitis D wird therapierbar Was vor rund 25 Jahren als Grundlagenforschung begann, führte nun zur erfolgreichen Zulassung eines Medikaments: Der von Heidelberger Forschern entwickelte Virusblocker Bulevirtide (Handelsname Hepcludex, ehemals Myrcludex B) wurde jetzt von der Europäischen Kommission zugelassen. Hepcludex ist der erste Vertreter der sogenannten "Entry Inhibitoren" für Hepatitis D und hindert Hepatitis D- und auch B-Viren (HDV und HBV) am Eindringen in die Zellen. Für rund 25 Millionen Hepatitis-D-Infizierte weltweit bedeutet die Entwicklung des Wirkstoffs neue Hoffnung, denn bislang gab es kein zugelassenes Medikament gegen diese Infektionserkrankung. Hepatitis-D-Infektionen gelten als besonders schwere Form der Virushepatitis, denn sie treten nur gemeinsam mit HBV-Infektionen auf und können noch schneller zu einer Leberzirrhose und zu Leberkrebs führen, als es bei einer alleinigen HBV-Infektion der Fall ist. "Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg, der auf jahrzehntelanger virologischer Forschung in Heidelberg basiert", sagte Prof. Hans-Georg Kräusslich, Zentrumssprecher des Zentrums für Infektiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Das Wirkprinzip von Hepcludex funktioniert nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip: Hepatitis B- und D-Viren vermehren sich ausschließlich in der Leber, denn nur auf den Leberzellen befindet sich der Gallensalztransporter NTCP, welchen sie als "Schloss" (Virusrezeptor) nutzen, um in die Zellen zu gelangen. Hepcludex blockiert wie ein abgebrochener Schlüssel dieses Schloss. In mehreren klinischen Phase I- und Phase II- Studien konnte gezeigt werden, dass der Wirkstoff von Menschen gut vertragen wird und die Vermehrung von Hepatitis B und D hemmt. Aktuell wird eine Phase III-Studie durchgeführt, die die Langzeitwirkung von Hepcludex untersucht. Mit der Zulassung von Hepcludex setzt sich eine Heidelberger Erfolgsgeschichte fort, denn vor wenigen Jahren gelang ein entscheidender Beitrag zur Entwicklung von Medikamenten gegen Hepatitis C: Prof. Ralf Bartenschlager, Direktor der Abteilung für Molekulare Virologie am Zentrum für Infektiologie, erarbeitete mit Entdeckungen zu den molekularen Eigenschaften und zum Vermehrungszyklus des Hepatitis C-Virus Angriffsflächen für die Entwicklung von antiviralen Medikamenten. (jb)

Warum ist die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus einen Nobelpreis wert?

Man wusste schon länger, dass es ein Virus gibt, das durch Blut übertragen wird und Entzündungen der Leber hervorruft, die letztlich zu Leberzirrhose und Leberkrebs führen können. Aber erst Mike Houghton und seinem Team bei der Firma Chiron in Kalifornien gelang es, dieses Virus zu isolieren und dessen Genom zu entschlüsseln. Das war die Grundentdeckung schlechthin. Man kannte das Genom und konnte mit dieser Information diagnostische Tests von Blutkonserven entwickeln und damit die Sicherheit von Bluttransfusionen dramatisch verbessern.

Was macht das Virus mit den Leberzellen?

Es missbraucht sie zur Produktion von neuen Viren, was natürlich mit Zellveränderungen einhergeht. Außerdem verursacht die Immunantwort gegen das Virus chronische Entzündungen. Leberzellen gehen verloren und werden durch neue ersetzt. Gleichzeitig kommt es zur Einlagerung von Bindegewebe; die Leber vernarbt, es entwickelt sich die Leberzirrhose. Die Leber kann ihre Entgiftungsaufgaben nicht mehr erfüllen, und im Endstadium brauchen diese Patienten eine Lebertransplantation. Außerdem kommt es sehr häufig zu Leberkrebs.

Nach der Entdeckung von HCV ging es erst mal um die Vermehrung des Virus im Labor, damit Medikamente entwickelt werden konnten. Das gelang Ihrem Team vor 21 Jahren.

Viren können sich nur in Zellen vermehren. Also braucht man, wenn man Medikamente entwickeln will, ein Zellkultursystem. Nur dann kann man prüfen, ob eine Testsubstanz die Virusvermehrung hemmt. Deshalb haben viele Labore weltweit versucht, so ein System aufzubauen. Uns ist das als erste gelungen und unser System wurde innerhalb kürzester Zeit in den Forschungslaboren und bei der Pharmabranche weltweit zum Goldstandard. Wir haben das System in den folgenden Jahren verbessert, aber im Prinzip ist es unsere ursprüngliche Arbeit von 1999, auf der die Entwicklung der heutigen Medikamente beruht.

Der Amerikaner Charles Rice, einer der drei Nobelpreisträger für Medizin in diesem Jahr, hatte nachgewiesen, dass das Hepatitis-C-Virus Leberentzündung verursachen kann. Gemeinsam mit ihm erhielten Sie 2015 den Robert-Koch-Preis und ein Jahr später den Lasker deBakey-Preis, den "amerikanischen Nobelpreis", wie er genannt wird. Sind Sie Konkurrenten?

Ja, klar, in dem Sinne, dass es darum ging, möglichst schnell und zielgerichtet zu forschen und zu entdecken, wie sich das Virus vermehrt und dabei die Zelle verändert. Aber es war immer eine respektvolle Konkurrenz zwischen uns; einer hat immer die Leistung des anderen anerkannt.

Er bekam den Nobelpreis, Sie nicht. Wie fühlt man sich da?

Na ja, aus persönlicher Sicht ist das enttäuschend, da braucht man nicht lange drum herumzureden. Es ist auch schade für unseren Standort und die Infektiologie in Heidelberg, denn es hätte vermutlich einen Schub nach vorne gegeben. Letztlich hat das Nobelpreis-Komitee aber entschieden, ausschließlich die Entdeckung des Virus zu würdigen; Diagnostik und Therapie waren wohl kein Thema.

Der Nobelpreis. Ist das die Krönung eines Forscherlebens, das oft so viele Rückschläge zu verkraften hat und dann plötzlich die Welt verändern kann?

Man sollte das nicht von einem Nobelpreis abhängig machen. Wichtig ist, ob und wie man zur Lösung von Problemen beigetragen hat. Ob das dann mit diesem Preis bedacht wird oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab, die zum Teil auch subjektiv sind.

Sie forschen auch am neuen Coronavirus. Ihre Teams in Heidelberg suchen unter anderem nach Antikörper-Testverfahren und Impfstoffen. Wie weit sind Sie da gekommen?

Was die Antikörper betrifft, sind wir Teil einer klinischen Studie, bei der es darum geht, Personen zu finden, die besonders hohe Mengen neutralisierender Antikörper haben. Diese sollen in Patienten mit Covid-19 übertragen werden, um damit die Schwere der Erkrankung zu mildern. Was die Impfstoffe betrifft, haben meine Kollegen am Deutschen Krebsforschungszentrum Nanopartikel entwickelt, die mit Virusbestandteilen beladen wurden. Die experimentellen Immunisierungen wurden durchgeführt, die ausgelöste Immunantwort wird aktuell untersucht.