Von Birgit Sommer

Heidelberg. In den Heidelberger Seniorenheimen herrscht wieder Leben. Der eiserne Lockdown im Frühling vergangenen Jahres, der Bewohnern, deren Angehörigen und den Mitarbeiter schwer zusetzte, ist einem neuen vorsichtigen Agieren gewichen. Schließlich sind die meisten Senioren und Heimmitarbeiter inzwischen gegen Corona geimpft, und die Besucher werden alle vor dem Betreten des Heimes getestet – oder sie müssen einen negativen Test nachweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Für die Mitarbeiter der Pflegeheime gibt es dreimal wöchentlich einen Schnelltest.

Doch stehen die Betreiber von Pflegeheimen ziemlich alleine da mit ihren Entscheidungen, was nun zulässig sein und was man verantworten könnte. "Es gibt keinen Plan des Landes für die Zeit nach der Impfung", sagt Jörn Fuchs, dessen Paritätische Sozialdienste das Mathilde-Vogt-Haus in Kirchheim, die Stadtresidenz am Park in Bergheim und eine Einrichtung in Bammental betreiben. "Die Bewohner wollen raus", sagt er. "Man hat sich vorgestellt, dass nach der Impfung mehr Normalität möglich ist."

Für die Heimbetreiber, meint Susanna Re von der Caritas, sei das ziemlich frustrierend. Und auch manch ein Angehöriger zeige kein Verständnis für die verbliebenen Einschränkungen. Andere wittern dagegen noch Gefahren. "Sie würden ihre Eltern am liebsten isolieren und Mitarbeiter in Schutzanzügen in die Zimmer schicken", sagt Jörn Fuchs. Und die Bewohner selbst? Fuchs: "Es gibt Resolute, die sagen, ich darf doch mit 99 Jahren sterben. Andere halten sich an die Wünsche der Kinder: Wenn ihr wollt, ziehe ich mich zurück ..."

Die Verwaltungen warten nun auf die Entscheidung, die am 12. April im Robert-Koch-Institut fallen soll, wie Michael Thomas von Agaplesion Bethanien betont – er ist für sechs Heime in Heidelberg und Umgebung verantwortlich. Dann wissen die Betreiber vielleicht endlich: Müssen Geimpfte weiterhin getestet werden? Kann bei ihnen die Maskenpflicht entfallen? "Man muss wirklich langsam abwägen, wie viel man Menschen in Pflegeheimen zumuten kann", findet Jörn Fuchs.

Spazierengehen im Freien ist für die fitten Senioren natürlich schon möglich. "Wir können und wollen keinen festhalten, dazu bräuchte ich ja auch einen Gerichtsbeschluss", meint Fuchs. Sehr viele sind dazu sowieso nicht in der Lage. Wenn die Spaziergänger zurückkommen und unsicher sind, ob sie zu lange Kontakt draußen gehabt haben, werden sie auch schon mal getestet. Das, so sagt Heidi Farrenkopf, die für die Diakonie sieben Pflegeheime in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis managt, könnten die Einrichtungen individuell entscheiden.

Schwierig wird es für die Heime, wenn neue Bewohner einziehen, die ganz schnell einen Platz im Pflegeheim brauchen und noch nicht geimpft sind. Laut Farrenkopf gibt es die Option, dass das Impfmobil noch einmal anreist, wenn mindestens 15 Personen, darunter sieben Heimbewohner, geimpft werden wollen. Doch das könnte man sich auch einfacher vorstellen. Heidi Farrenkopf: "Wir hoffen auf das Hausärzte-Impfen."

Große Feste und Feiern, die das Leben in den Seniorenheimen früher bereicherten, sind immer noch tabu. Beim Ostergottesdienst hielten es die Heime ganz unterschiedlich mit ihren Angeboten. "In kleinen Gruppen, mit Masken und viel Abstand" wurde er laut Susanna Re in den von der katholischen Kirche betriebenen Heimen gefeiert.

Aktivitäten in Kleingruppen bieten wieder alle Heime in den einzelnen Wohngruppen an, etwa Quizze oder Gedächtnistraining. Nur das Singen ist noch verboten. Doch weil dies für das Lebensgefühl der Senioren so wichtig ist, haben einzelne Heime ihren längst geimpften Bewohnern auch schon erlaubt, im Freien zu singen – in kleinen Gruppen, mit viel Abstand und mit Masken.