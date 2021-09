Heidelberg. (dns) Je mehr Bezirke ausgezählt wurden, desto klarer wurde es: Das Direktmandat im Wahlkreis geht erstmals an eine Grüne, an Franziska Brantner. Die RNZ erreichte die Abgeordnete am Abend am Telefon:

Frau Brantner, starkes Ergebnis im Wahlkreis, bundesweit schlechter abgeschnitten als erwartet. Wie geht es Ihnen mit diesen Resultaten?

Ich bin unglaublich dankbar für dieses Vertrauen. Das zeigt, dass unser Weg, Politik für alle zu machen und als Grüne auch dahin zu gehen, wo man uns vielleicht nicht erwartet, der richtige ist.

Sie sind seit 2013 Bundestagsabgeordnete, haben jetzt erstmals das Direktmandat. Ändert das etwas an Ihrer Arbeit?

Das ist natürlich noch mal eine ganz neue Aufgabe und Verantwortung. Ich freue mich riesig, die Interessen Heidelbergs und der Region an der Bergstraße und am Neckar in Berlin einzubringen – auch in eine mögliche Regierung. Etwa ganz konkret, wenn aktuell die Finanzierung des EMBLs ansteht. Da werde ich zum Beispiel dafür kämpfen, dass uns dieser Spitzenforschungsstandort in Heidelberg erhalten bleibt. Das Einsetzen für die Region habe ich auch bisher schon gemacht, aber jetzt kann ich dazu noch mehr Gewicht einsetzen.

Ihre Partei wird mit allen demokratischen Kräften sprechen. Mit wem säßen Sie am liebsten in einer Koalition?

Meine Lieblingskoalition ist die Klimaregierung. Wir müssen jetzt den Rahmen setzen, um Deutschland zu modernisieren, um Klimaschutz und Wohlstand zusammenzubringen. Ich hoffe, dass wir Grünen einen Beitrag dazu leisten können.

Sie haben im Land ein gutes Ergebnis als Spitzenkandidatin geholt, waren bisher parlamentarische Geschäftsführerin. In welcher Position werden wir Sie in den nächsten vier Jahren sehen?

Die nächsten Wochen und Monate sind entscheidend dafür, welche Rolle wir Grünen einnehmen werden. Ich werde mich dann dort einbringen, wo ich am meisten helfen kann. Ich freue mich auf die Aufgaben, die kommen.