Im Innenraum der neuen Großsporthalle an der Speyerer Straße haben die Arbeiten an der Haustechnik begonnen: Unter dem Dach werden die großen Lüftungsrohre eingebaut. Foto: Rothe

Heidelberg. (tt) Beim Richtfest Ende Juni waren erst zwei Stahlträger der Dachkonstruktion montiert und in der nördlichen Wand der Großsporthalle an der Speyerer Straße klaffte noch ein großes Loch. Durch diese Öffnung konnten die Autokräne in den Innenraum fahren, um die Stahlträger in die Höhe zu heben.

Zwei Monate später ist der Rohbau für die neue Halle, die für den Schulsport genauso genutzt werden soll wie für den Profisport oder Events und Konzerte, fertig: Das Dach ist dicht, das Loch in der Wand geschlossen und der Boden unter dem künftigen Spielfeld betoniert.

Bei einer Baustellenbegehung informierte sich Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck gestern von Peter Bresinski, Geschäftsführer der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH), und Projektleiter Markus Hammel über den Baufortschritt. In der Halle, in der künftig maximal 5000 Zuschauer Platz finden, sollen die Basketballer der MLP Academics ihre Heimspiele austragen und die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen die kleineren Heimspiele im Pokal und in der Gruppenphase der Champions League bestreiten - neben dem Schulsport an 260 Tagen im Jahr.

"Gerade wird die Haustechnik eingebaut", erklärte Hammel. Unter den Rängen wird bereits an den Sanitärinstallationen gearbeitet, es werden Kabel für die elektrische Versorgung eingezogen und die großen Lüftungsrohre installiert. "Auch die Fassade ist in Vorbereitung", berichtet Hammel. Den schnellen Baufortschritt erklärt er vor allem durch die vielen Fertigteile, die für den Bau eingesetzt werden. "Wir haben hier rund 60 Prozent Betonfertigteile verbaut", erklärt Michael Reichert von BAM Sports. Nur 40 Prozent des Bauvolumens seien vor Ort betoniert worden.

Baubeginn für die 28 Millionen Euro teure Halle, die die Bau- und Servicegesellschaft (BSG) - eine Tochter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH - errichtet, war im Oktober 2018. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2020 geplant. Die Vermarktung der Halle liegt ebenfalls in den Händen einer städtischen Gesellschaft und wird von der Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft übernommen. Den Bau des Parkhauses, das nördlich der Halle entsteht, übernimmt die Stadtwerke-Tochter Heidelberger Garagengesellschaft. Spatenstich dafür soll laut Odszuck noch in diesem Jahr sein.